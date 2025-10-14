Netflix transmitirá una selección de podcasts de vídeo de Spotify a partir de 2026

¡Escuchen! netflix se está sumergiendo oficialmente en el negocio de los podcasts: el gigante de la transmisión de video firmó un acuerdo con Spotify para llevar un lote de los mejores podcasts originales, incluido The Ringer de Bill Simmons, a suscriptores de todo el mundo.

Las empresas no revelaron los términos del pacto, ni siquiera la duración del acuerdo de licencia. La asociación traerá podcasts de deportes, cultura, estilo de vida y crímenes reales de Spotify Studios y The Ringer que «complementarán la programación existente de Netflix y desbloquearán nuevas audiencias y una distribución más amplia para los programas», dijeron las compañías.

Los programas de Spotify que llegarán a Netflix incluirán la serie de entrevistas sobre deportes y cultura pop “The Bill Simmons Podcast”; “The Rewatchables”, en la que Simmons, Chris Ryan, Sean Fennessey y otros presentadores de Ringer han debatido y analizado más de 300 películas clásicas; y la serie sobre crímenes reales “Serial Killers”. La selección inicial de títulos es “sólo el comienzo” de la asociación entre Netflix y Spotify; Las compañías dijeron que continuarán agregando más podcasts de varios géneros y estudios.

Los podcasts de vídeo de Spotify estarán disponibles en Netflix en EE. UU. a principios de 2026, y le seguirán otros mercados.

El paso de Netflix a los podcasts de video en su línea se produce cuando los podcasters, que originalmente trabajaban en un formato de solo audio, han agregado cada vez más videos como una forma de aumentar la participación de la audiencia. Spotify ha alentado a los podcasters a distribuir sus programas como episodios de vídeo y YouTube se ha convertido ahora en una importante plataforma de distribución de podcasts. Según un estudio reciente de la emisora ​​de radio y empresa de audio Cumulus Media, el 72% de los oyentes de podcasts dijeron que prefieren programas con vídeo.

Al codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, en la conferencia telefónica sobre resultados del primer trimestre de 2025 de la compañía en abril, se le preguntó sobre el interés de su empresa en los podcasts. «Estamos constantemente analizando todos los diferentes tipos de contenido y creadores de contenido», respondió Sarandos. «Las líneas entre podcast y programas de entrevistas se están volviendo bastante borrosas. Queremos trabajar con grandes creadores en todo tipo de medios que aman a los consumidores. Y los podcasts, como usted dice, se han vuelto mucho más avanzados en video».

Sarandos añadió que «a medida que crezca la popularidad de los podcasts de vídeo, sospecho que veremos que algunos de ellos llegan a Netflix».

Muchos de los podcasts del acuerdo Netflix-Spotify son producidos por The Ringer, que fue lanzado por Simmons en 2016 y adquirido por Spotify en 2020 por unos 250 millones de dólares. La lista de Ringer Podcast Network incluye más de 50 programas.

«Esta asociación marca un nuevo capítulo para el podcasting», dijo Roman Wasenmüller, vicepresidente y director de podcasts de Spotify, en un comunicado. «Junto con Netflix, estamos ampliando el descubrimiento, ayudando a los creadores a llegar a nuevas audiencias y brindando a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de experimentar las historias que aman y descubrir favoritas que nunca esperaron. Esto ofrece más opciones a los creadores y desbloquea una oportunidad de distribución completamente nueva».

Lauren Smith, vicepresidenta de estrategia de programación y licencias de contenido de Netflix, comentó: «Con el aumento de los podcasts de video, nuestra asociación con Spotify garantiza que traigamos las versiones completas en video de estos programas principales a Netflix y Spotify. Desde la cultura pop y el estilo de vida hasta crímenes reales y deportes, esta selección curada de podcasts de video agrega voces frescas y nuevas perspectivas a Netflix, lo que hace que nuestra programación de entretenimiento sea más emocionante que nunca. Esto ofrece más opciones para creadores y desbloquea una oportunidad de distribución completamente nueva”.

Spotify y Netflix publicaron una lista de algunos de los podcasts cubiertos por el pacto: