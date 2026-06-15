Netflix transmitirá podcasts de Martha Stewart, Lele Pons y Kate Hudson

Los programas de Martha Stewart, Lele Pons y el dúo de hermanos Kate y Oliver Hudson se transmitirán pronto en Netflix.

En una extensión del acuerdo existente de Netflix con iHeartMedia, Netflix se ha asegurado los derechos exclusivos de las versiones en video de los podcasts de Stewart, Pons y los Hudson. El acuerdo incluye todos los episodios nuevos de los podcasts, así como episodios seleccionados de la biblioteca de cada programa, y ​​comenzarán a implementarse en Netflix “en los próximos meses”. Los episodios completos de vídeo de los podcats ya no estarán disponibles en YouTube.

iHeartMedia conserva todos los derechos de distribución y audio únicamente de todos los programas incluidos bajo sus socios de Netflix, y todos los programas seguirán estando disponibles en iHeartRadio y las principales plataformas de audio.

Los programas que llegarán a Netflix incluyen la nueva “Suite 305 con Lele Pons” presentada por la influencer y polifacética latina Lele Pons, a quien se une Shakira en el primer episodio; “The Martha Stewart Podcast”, que presenta conversaciones entre el ícono cultural y sus invitados; y “Sibling Revelry With Kate Hudson and Oliver Hudson”, en la que el famoso dúo de hermanos conversa con otros hermanos.

Netflix inició su impulso de podcasts el otoño pasado, de manera similar obtuvo licencias para programas de Spotify y dio luz verde a su propia lista de podcasts originales, incluido el próximo podcast de entrevistas «We’re Back! With Brian Williams», presentado por el ex presentador de NBC News. El mes pasado, Netflix y Spotify se asociaron en un acuerdo de licencia conjunto para el popular podcast “On Purpose” de Jay Shetty.

Además, Netflix e iHeartMedia lanzaron recientemente “The Breakfast Club” como un programa de video en vivo en el transmisor junto con su transmisión de radio todos los días de la semana. Si bien la transmisión de radio continúa incluyendo cortes comerciales tradicionales, los espectadores de Netflix ven una experiencia «mejorada» con cortes publicitarios llenos de segmentos extra exclusivos, momentos detrás de escena y otro contenido original.

Otros programas de iHeart con licencia para Netflix incluyen: “Bobby Bones Presents: The Bobbycast”, “My Favourite Murder”, “Dear Chelsea”, “Joe and Jada”, “This Is Importante”, “The Psychology of Your 20s”, “Detrás de los bastardos”, “Cosas que no quieren que sepas”, “Cosas que te perdiste en la clase de historia”, “Cosas que te dejarán boquiabierto”, “New Rory & MAL”, “3 and Out with John Middlekauff” y “Buried”. Huesos”.