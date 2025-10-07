Netflix se estrena ‘Famosas Últimas palabras’ con Jane Goodall en la entrevista final







Durante los últimos años Netflix ha sido en silencio episodios bancarios de un nuevo programa llamado Famoso Last Words, entrevistas con personas famosas que ingresan a sus años crepusculares. El problema es que los episodios solo se emitirán después de que el sujeto fallece. La lista completa de entrevistados es un secreto estrechamente guardado, pero la semana pasada Netflix publicó en silencio el episodio de estreno con Jane Goodall.

El programa es una adaptación de la serie de televisión danesa Det Sidste Ord (la última palabra). En la versión de Netflix, Brad Falchuk, mejor conocido como el cocreador de American Horror Story and Glee, realiza entrevistas en un escenario sonoro vacío con cámaras operadas remotamente. En este entorno íntimo, Falchuk a menudo enmarca sus preguntas en tiempo pasado y recuerda a los sujetos que «están muertos».

Si el episodio de Goodall es un indicador, podemos esperar que futuros episodios incluyan opiniones sinceras de personas famosas que ya no se preocupan por la posible reacción pública. Goodall nunca fue particularmente tímida al decir lo que piensa, pero no pasa palabras en lo que parece ser su entrevista final: «Absolutamente hay personas que no me gustan, y me gustaría ponerlas en una de las naves espaciales de Musk y enviarlos a todos al planeta que está seguro de que va a descubrir … Sería el anfitrión … junto con Musk sería Trump … y luego me puse a poner en cuenta allí. Netanyahu allí, y su gobierno de extrema derecha. Póngalos todos en esa nave espacial y envíalos ”, dijo Goodall.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente