Netflix proyectará ‘Jay Kelly’ de George Clooney en los palacios del cine

“Jay Kelly«, una comedia dramática sobre una estrella de cine que recuerda su vida dentro y fuera de la pantalla, es también una celebración de la magia del cine. Para jugar con los temas de la película de Noah Baumbach, Netflix ofrecerá «Jay Kelly» en proyecciones especiales en palacios cinematográficos históricos de todo el mundo.

Como muchos de los contendientes a los premios de otoño de Netflix, “Jay Kelly” tendrá un estreno exclusivo en cines antes de debutar en el servicio de transmisión. Sin embargo, la compañía está adaptando los lugares para que puedan servir como «un homenaje a la época dorada del cine, reflejando la atmósfera y los temas de la película». Filmada e impresa en película Kodak de 35 mm, “Jay Kelly” se proyectará en 35 mm en ubicaciones seleccionadas. Los asistentes a la proyección recibirán programas de películas de edición limitada.

«Es increíblemente significativo que ‘Jay Kelly’ se proyecte en tantos palacios cinematográficos históricos de todo el mundo», dijo Baumbach en un comunicado. «Ir al cine en una de estas salas es una experiencia cinematográfica singular y debe ser atesorada y apoyada. ‘Jay Kelly’ es en parte una celebración del medio y esta presentación teatral se siente como una celebración más».

Además de los cines históricos propios de Netflix, el Egipcio y el París, otros participantes incluyen Vista (Los Ángeles), Nitehawk Cinema (Brooklyn), Music Box (Chicago), River Oaks Theatre (Houston), Smith Rafael Film Center (San Rafael, CA), State Theatre (Traverse City, MI), Michigan Theatre (Ann Arbor), Mayan Theatre (Denver), Hollywood. Theatre (Portland), Coolidge Corner (Boston), Grand Lake Theatre (Oakland), Tower Theatre (Sacramento), Plaza Theatre (Atlanta), Cineteca Nacional de México (Ciudad de México), Victoria Eugenia Theatre (San Sebastián), Picturehouse Central (Londres), Stella Cinema Rathmines (Dublín), Delphi Filmpalast (Berlín), Cinerama Empire (Ginebra), Ritz Cinemas (Sídney) y Shin Bugeiza (Tokio). Netflix señala que muchos de estos cines han recuperado su antiguo esplendor.

“Jay Kelly” está protagonizada por George Clooney, Adam Sandler, Billy Crudup y Laura Dern. Desde su debut en el Festival de Cine de Venecia, la película ha sido considerada una de las principales candidatas al Oscar. Otros estrenos de Netflix que se estrenarán exclusivamente en cines este otoño antes de debutar en el servicio incluyen “A House of Dynamite” de Kathryn Bigelow y “Frankenstein” de Guillermo del Toro.

“Jay Kelly” se estrenará en los cines el 14 de noviembre antes de su lanzamiento en Netflix el 5 de diciembre.