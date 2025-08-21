Netflix presentará el estreno ‘Nouvelle Vague’ en el American French Film Fest

Al año después de presentar «Emilia Perez» de Jacques Audiard, Netflix volverá a El festival de cine francés americano (Tafff) para organizar un estreno de alfombra roja de Hollywood de «Nouvelle Vague».

La película, que es una reinvención de la creación de la icónica película de Jean-Luc Godard «Breathless», será la pieza central de la 29a edición del festival. Se proyectará el 30 de octubre en el Teatro DGA en Sunset Boulevard, por delante de su estreno teatral el 31 de octubre y se lanzará en Netflix el 14 de noviembre.

Protagonizada por Guillaume Marbeck como Godard, Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo, y Zoey Deutch como Jean Seberg, «Nouvelle Vague» captura el caos creativo estimulado por el autor francés durante la realización de «sin aliento» en las calles de París de 1959.

«Al presentar el estreno de Hollywood de la nueva película de Richard, Tafff está cumpliendo su ADN original, que fue para fomentar el intercambio cultural entre los cineastas franceses y estadounidenses», dijo Taylor Hackford, miembro de la junta del Fondo Cultural Francoamericano y ex presidente de la DGA. «Pero más que un retrato de Godard y su arte, esta película retrata a toda una generación de cineastas y resucita el espíritu vibrante que infundió este prolífico período de cine francés», continuó Hackford.

Hackford señaló que la palabra «autor» era en sí mismo francés y «significa el estilo único o el enfoque temático de un director de cine».

“Sobre sus 33 películas, Richard Linklater ha demostrado ser un Autor estadounidense, Así que es una delicia que haya elegido celebrar uno de los mejores autores del cine francés, Jean Luc Godard, en su nueva película de idioma francés, Nouvelle Vague ”, dijo Hackford.

«Nouvelle Vague» es producido por Laurent Pétin y Michèle Pétin en Arp Sélection, que también distribuirá la película en los cines de Francia. La película está bien posicionada para ser preseleccionada por el comité de los Oscar de Francia y tiene una oportunidad de representar a Francia en la carrera de películas internacionales. También se espera que Netflix haga campaña para la película en múltiples categorías en los Oscar.

Como se anunció anteriormente, el festival comenzará con el thriller psicológico de Rebecca Zlotowski «A Private Life», protagonizada por Jodie Foster, Daniel Auteuil y Virginie Efira. La proyección de la noche de apertura de la película se presentará en asociación con Sony Pictures Classics.

Organizado por el Fondo Cultural Francoamericano, el Festival de Cine Francés se ha extendido por un día de su horario original de seis días y se envolverá el 3 de noviembre. La línea completa de la 29a edición del Festival de Cine Francés Americano se anunciará el 30 de septiembre.