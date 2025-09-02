Netflix presenta una pizarra K-Unscripted Slate en SEOUL

Netflix ha retirado la cortina de su coreano sin guión Programación de la lista en un evento de festival en Seúl, presentando una lista de reality shows nuevos y que regresan que se estrenará desde septiembre hasta febrero de 2026.

En unos pocos años desde que lanzó su alineación sin guión en CoreaNetflix ha catapultado la realidad local y los espectáculos de competencia en el escenario mundial. Audiencias que nunca habían visto programas coreanos sin guión descubrieron nuevos favoritos, trayendo programas como «Physical: 100» y «Guerras de clase culinaria«Al puesto #1 en las listas globales de TV no inglés de Netflix.

La influencia de estos espectáculos ha sido significativa: «Físico: 100» ha encendido las tendencias mundiales de fitness e ha inspirado nuevas ediciones internacionales en los Estados Unidos e Italia; y «Culinary Class Wars» elevó a los chefs menos conocidos a un escenario mundial, creando un aumento masivo en las reservas de restaurantes y un renovado interés en la buena comida. Mientras tanto, el favorito de los fanáticos «Single’s Inferno» se destaca como la única serie coreana sin guión en alcanzar su quinta temporada.

Los próximos programas incluyen «Crime Scene Zero», un programa de juegos de misterio de rol, que se estrenará el 23 de septiembre. Cada episodio contará con un invitado especial, que comienza con Park Sung Woong y Joo Hyun Young. «Físico: Asia» se estrena en octubre, y Netflix ha presentado los ocho equipos de los países que compiten entre sí: Corea, Japón, Tailandia, Mongolia, Türkiye, Indonesia, Australia y Filipinas.

En noviembre, Netflix se une por primera vez con el famoso equipo de producción de Nah Yung-suk para traer «tres idiotas en Kenia» a la plataforma. La serie está protagonizada por Lee Su-Geun, Eun Ji-Won y Kyuhyun mientras se embarcan en un viaje cómico e impredecible a través de Kenia. Diciembre trae el regreso del feroz show de competencia de cocina «Culinary Class Wars Temporada 2»

En enero de 2026, se estrena la temporada 5 de «Single’s Inferno», mientras que febrero marca el regreso de la temporada 2 de «Agents of Mystery», una aventura híbrida y un espectáculo misterioso. La producción ha comenzado en la temporada 3 de «The Devil’s Plan» del mismo creador aclamado, Jeong Jong-yeon. Recientemente, Netflix también anunció que «Better Late Than Single» volverá para la temporada 2.

Completando la pizarra hay nuevas versiones del ‘Universo de Guesthouse’, que incluye «Kian’s Bizarre B&B Season 2» y «Jae-suk’s B&B Rules!» La respuesta a la nueva serie de Yoo Jae-Seok ha sido fuerte, con más de 55,000 equipos que solicitan ser invitado y unas 3,500 personas entrevistando para ello.