Netflix presenta un programa de hockey con Michelle Monaghan y Shawn Levy

Netflix ha dejado caer el disco sobre una nueva serie de hockey sobre secundaria de la estrella de “White Lotus” Michelle Monaghan y productor Shawn Levy.

El drama sin título de ocho episodios tiene lugar en la ciudad de clase trabajadora de South Dorothy, en Minnesota, donde el equipo de hockey de la escuela secundaria ha estado enviando jugadores a la NHL y ganando campeonatos bajo la dirección del legendario entrenador «Sully» Sullivan durante décadas. Cuando un accidente de autobús mata a Sully y a varios de sus jugadores, el pueblo recurre a su viuda, Harper Sullivan (Monaghan), para que entrene a un nuevo equipo de jóvenes destrozados. «Lo que se desarrolla es la historia esperanzadora e inolvidable de un equipo desvalido que se une para galvanizar su ciudad, recuperar su forma de vida y convertir su dolor compartido en una superpotencia imparable», según el logline.

La serie fue creada por Nick Naveda (“Words on Bathroom Walls”, “My Lovely Wife in the Psych Ward”) y será dirigida por Bridget Bedard (“Love Life”, “Ramy”, “Transparent”). Se describe como conmovedor y emotivo, tal vez en la línea de “Friday Night Lights” sobre hielo.

Levy (“Stranger Things”, “Deadpool & Wolverine”) es productor ejecutivo junto a Dan Levine y Robert Atwood para la marca 21 Laps de Levy. Trey Edward Shults (“Waves”) también es productor ejecutivo y dirigirá los dos primeros episodios. Moera Ainai es productora. El proyecto se enmarca en el acuerdo general de 21 Laps con Netflix.

“He llevado a South Dorothy y su gente en mi corazón desde que tengo uso de razón”, dijo Naveda en un comunicado. «Finalmente darle vida a ese mundo con mi familia Grizzly en 21 Laps y Netflix es nada menos que un sueño hecho realidad. Gran amor y gratitud a mis socios por esta oportunidad y por todo su apoyo inquebrantable a lo largo de los años».

Levy agregó: «Este programa ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos de 21 Laps y una de las mejores piezas que hemos tenido el privilegio de desarrollar y apoyar. Nick y Bridget han construido un mundo y un conjunto de personajes arraigados en la autenticidad y un gran corazón que, como era de esperar, atrajeron un gran talento con nuestro director Trey Edward Shults y la protagonista Michelle Monaghan. Con su visceral trasfondo deportivo y una historia basada en una profunda humanidad, estamos ansiosos por llevar este programa a una audiencia global».

Monaghan está representada por Gersh, Anonymous Content y Sloane Offer.