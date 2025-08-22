Netflix presenta un informe de impacto para Tailandia

Ha pasado menos de una década desde Netflix Estuvo disponible por primera vez en Tailandia y solo seis años desde que hizo su debut de producción con sede en Thai con la serie dramática «The Stranded», pero, como reveló en su primer informe de impacto el miércoles, el streamer claramente recién está comenzando en el país.

El informe, «Netflix en Tailandia: apoyando el futuro de la narración local», se presentó en un evento de prensa en el espacio de eventos de victoria 515 en Bangkok con funcionarios del gobierno tailandés, cineastas, miembros de la prensa y ejecutivos de Netflix que asistieron.

Netflix invirtió $ 200 millones en producciones con sede en tailandés, lo que resultó en 20 películas y series y empleó 13,500 elenco y tripulación en todos los niveles de la industria creativa entre 2021 y 2024, según el informe, que también señaló que el streamer ha licenciado regularmente los títulos de tailandés existentes que también han sido parte de la lista de programación.

Su pizarra de 2025 consta de nueve originales locales, incluidas seis películas («Ziam», la recién lanzada «Gold Rush Gang» y el próximo «mismo día con alguien») y tres series («Dalah: Death and Flowers», «», «»Unicornio loco«Y la próxima segunda temporada de» The Believers «).

«Con un equipo dedicado en Bangkok, estamos profundamente arraigados en la comunidad creativa de Tailandia. Nuestras producciones van más allá de las hermosas ubicaciones de Tailandia para aprovechar el arte y la autenticidad de la narración local. Estamos colaborando con los emocionantes creadores locales para contar historias que no pueden contar en otro lugar y que resonen profundamente con las audiencias de Thai», dice Malobika Banerji, jefe de contenido en el sur del suroeste en el sur de la red. «El nuevo informe de hoy muestra cómo la inversión de Netflix contribuye a la economía creativa de Tailandia, destacando la escala de nuestro apoyo y su impacto en la creación de empleos, la creación de capacidades y la expansión de las oportunidades locales», continuó Banerji.

Tras el informe de presentación, un panel que explora el compromiso de Netflix con las producciones tailandesas se llevó a cabo con Ruben Hattari, director de asuntos globales de Netflix en el sudeste asiático; Prabda Yoon, productora y escritora de la película de Netflix «Bangkok Breaking: Heaven and Hell» y la serie «Dalah: Death and the Flowers»; y Chakrit Pichyangkul, Director Ejecutivo y Agencia de Economía Creativa (CEA) participando.

Hattari dijo que Netflix se ha centrado en el contenido tailandés auténtico para reflejar la comunidad y la cultura no solo por el público tailandés sino también audiencias internacionales que también están viendo la programación. De hecho, más de 15 originales tailandeses han aterrizado en la lista global de los 10 mejores ingleses del streamer.

Si bien el horror es un gran atractivo para el público tailandés, otros géneros populares en Tailandia son los proyectos de drama de comedia y BL (amor de los niños), dijo Yoon. Hattari agregó que «una de las cosas maravillosas de Netflix es que estamos disponibles en más de 190 países, y tenemos más de 300 millones de miembros y no hay dos miembros disfrutando del mismo gusto, por lo que cuando piensas en traer contenido a nuestro servicio, queremos asegurarnos de que tengamos contenido tan diverso como sea posible». Hasta ahora, ese amplio pensamiento y ejecución de proyectos claramente ha servido muy bien al streamer.

«Hemos visto una creciente apreciación por el contenido local no solo en los mercados nacionales sino también en otros países», dijo Hattari durante el panel. «Solo en 2024 en nuestro servicio, se dedicaron aproximadamente a más de 750 millones de horas viendo contenido tailandés. Esperemos que ese número continúe creciendo y solo podemos hacerlo a través de las maravillosas asociaciones».

Esas asociaciones provienen de los generosos incentivos gubernamentales del país, pero también a través de asociaciones con otras compañías, como la agencia de economía creativa que también invierte en talento y tecnologías emergentes. «A través del laboratorio de contenido de CEA, fomentamos el talento local y alimentamos el crecimiento de las industrias creativas de Tailandia», dice Pichyangkul. «En asociación con el Fondo de Equidad Creativa de Netflix, empoderamos a los creadores emergentes en las ciudades más allá de Bangkok, equipándolos con habilidades, fomentando la inclusión y ayudando a avanzar en la ambición de Tailandia a mejorar 20 millones de personas para 2027».

Los panelistas también acordaron que la autenticidad local solo se puede lograr tanto por la comprensión como por ser una parte activa del panorama creativo a nivel local. «Queremos entender los matices locales y queremos entender el gusto y la preferencia local y solo podemos hacerlo si tenemos un equipo local fuerte», dijo Hattari. «Hacemos eso al tener personas aquí que están en el terreno que realmente están profundamente arraigados en la industria del cine que realmente entienden todos los gustos y también entienden a los socios». Además, dijo que trabajar en el ecosistema local también puede ayudarlos a mantener la autenticidad en sus producciones ahora y en el futuro.

Netflix también está teniendo un gran impacto en el turismo local. El informe hizo hincapié en que las producciones no solo se centran en centros metropolitanos como Bangkok sino en áreas menos conocidas de Tailandia, lo que ha ayudado a impulsar el turismo en esos espacios. Por ejemplo, la serie 2024 «Master of the House» filmada en Chateau de Khaoyai en Nakhon Ratchasima, la tercera ciudad más grande del país, mientras que la película de 2023 «Analog Squad» filmada en montañas y playas encontradas en el sur en Phang Nga.