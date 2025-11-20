Netflix pide a los fans que sugieran un título para la adaptación de ‘El guardaespaldas’

Durante una llamada de Zoom con el autor Centro Katherine sobre la próxima adaptación de Netflix de su novela más vendida «El guardaespaldas”, actores principales Leighton Meester y Jared Padalecki Pidió a los lectores que sugirieran títulos para la película.

Padalecki compartió una grabación de la conversación en Instagram, donde Meester le dijo al Center: «No se puede llamar ‘El guardaespaldas’ porque ya existe una película icónica llamada ‘El guardaespaldas'», en referencia al thriller protagonizado por Kevin Costner de 1992.

Padalecki continuó: «Tiene una audiencia tan enorme y tantos lectores comprometidos y dedicados a sus libros. Es posible que tengan opciones o ideas».

Center respondió con entusiasmo: «Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto. Creo que es una idea genial. Si mis lectores tuvieran la oportunidad de hacer algunas sugerencias, sé que habría oro ahí».

En el título de Padalecki, animó a los lectores del Centro a hacer sus sugerencias directamente en los comentarios, y concluyó: «Todo el equipo ha estado analizando nuevas ideas, y ahora queremos escuchar las suyas también. Deje sus mejores sugerencias de títulos en los comentarios. ¡No puedo esperar a ver qué se les ocurre!».

St. Martin’s Press publicó “El guardaespaldas” en 2022. Es una novela romántica contemporánea sobre un actor famoso que contrata a un guardaespaldas para protegerlo de un acosador, pero para evitar que su familia se preocupe, hace que el guardaespaldas se haga pasar por su novia. A medida que la situación empeora, la fachada se desvanece y los sentimientos entre los dos personajes se vuelven cada vez más reales.

En la adaptación de Netflix, Meester y Padalecki interpretarán al guardaespaldas y al actor, respectivamente. Además de un nuevo título, la película también realizará algunos cambios en la historia. «Tendrá lugar durante la época navideña, lo cual es un poco diferente del libro», insinuó Meester en la conversación con Center. El guión adaptado está escrito por Erin Cardillo y Richard Keith.

La película se encuentra actualmente en producción, con Elizabeth Allen Rosenbaum como directora y Gina Matthews, Grant Scharbo, Jared Padalecki y Genevieve Padalecki como productores. Además de Meester y Padalecki, el reparto también incluye a Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde y Toby Sandeman.