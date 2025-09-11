Netflix para desarrollar los libros Chestnut Springs de Elsie Silver para la televisión

En una situación competitiva, Netflix ha conseguido los derechos para desarrollar una versión en serie de las novelas de Chestnut Springs de Elsie Silver, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Hannah Schneider («The Waterfront», «Accused») está unida para adaptar los libros para la pantalla, mientras que Shawn Levy Will Ejecution Produce a través de 21 Laps Entertainment bajo el acuerdo general de TV de la compañía con Netflix.

Hasta la fecha ha habido cinco libros de Chestnut Springs: «impecable», «desalmado», «impotente», «imprudente» y «desesperado». La descripción de los libros establece: «Una serie establecida contra el impresionante telón de fondo de Canadá de pueblos pequeños, siguiendo a los hermanos mientras navegan por su rancho familiar y se embarcan en viajes turbulentos, emocionales y, a veces picantes, para encontrar el amor».

Este es el segundo intento de adaptación de las novelas de Silver que se anunciará en los últimos meses. Variedad también informado exclusivamente que Amazon está desarrollando una versión en serie de las novelas de Rose Hill de Silver. Las novelas de Chestnut Springs solo han vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. Además de los libros en Rose Hill y Chestnut Springs Books, Silver también ha publicado cuatro novelas de Gold Rush Ranch. «Wild Card», el cuarto libro de Rose Hill, acaba de lanzarse el 9 de septiembre.

La plata es repitada por la gestión literaria de Park, Fine & Brower y el entretenimiento sin título. Levy es representado por WME. Schneider es representado por CAA.

Si la serie Chestnut Springs avanza, sería el último proyecto de romance occidental para Netflix. El streamer actualmente transmite la serie «Ransom Canyon» (basado en las novelas de Jodi Thomas), que ha sido Renovado para una segunda temporada. Otros programas de Netflix basados ​​en la serie de libros incluyen «Bridgerton», «Sweet Magnolias» y «The Lincoln Lawyer».