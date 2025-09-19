Netflix ofertará por los derechos en inglés de la Premier League, dice IMG Boss

Netflix ha realizado una entrada explosiva en el mundo de los deportes después de adquirir los derechos de los principales eventos como el «Monday Night Raw» de WWE, más una doble partida del día de Navidad de la NFL y las próximas dos Copas Mundiales de Fútbol Femenino. Y eso es junto con partidos de boxeo como el reciente Canelo Álvarez vs. Terence Crawford Fight y la muy publicitada Mike Tyson vs. Jake Paul Bout en noviembre pasado.

Pero aún no se ha seguido en los pasos fangosos de su compañero de streamer Amazon Prime y ingresa a la carrera por uno de los paquetes deportivos más codiciados: el Liga Premier Inglesaconsiderado la liga de fútbol más popular y más vista del mundo.

Para Adam Kelly, el presidente de Img Medios de comunicación, en realidad es solo cuestión de tiempo antes de que Netflix se una a la refriega.

«¿Por qué no lo harían?» Dijo, hablando con Variedad Desde el belicón de la Cumbre IMG X Redbird recientemente concluido en el Reino Unido «son la compañía de medios más grande del mundo. Todavía no están en el club de billones de dólares, pero apuesto a que mi dólar inferior será. Entonces, ¿por qué no lo harían?»

Como señaló Kelly, la Premier League inglesa es «uno de los activos deportivos más grandes y mejores del mundo» y tenerlo en múltiples territorios sería una obtención «increíblemente poderosa».

En cuanto a la forma, cualquier participación de Netflix en la programación EPL podría tomar, admite que no está seguro. «Pero si no estuvieran considerando uno de los mayores y mejores activos deportivos con la trayectoria en la que están y el impacto que han tenido y los resultados que han tenido hoy, me sorprendería mucho».

Los derechos de transmisión de EPL se dividen actualmente entre Sky Sports y TNT Sports en el Reino Unido hasta finales de la temporada 2028/29 (con Sky tomando la participación del león de 215 partidos por temporada en un acuerdo general que vale más de $ 9 mil millones). Amazon Prime, que había mostrado 20 partidos por temporada como parte de un contrato de seis años que comenzó en 2018, ya no está involucrado. En los Estados Unidos, donde la popularidad del fútbol y el EPL se están elevando constantemente, NBC en 2021 renovó su acuerdo de EPL con un acuerdo de seis años por valor de $ 2.7 mil millones que se extiende hasta 2028, casi el doble de lo que pagó por el acuerdo anterior de seis años gracias a la competencia feroz de CBS y ESPN.

Netflix todavía tiene algo de tiempo antes de que estos codiciados derechos se remonten bajo el martillo, pero la reciente y dramática llegada de los streamers a los deportes en vivo en general ha demostrado tanto éxito que solo está listo para crecer exponencialmente, predice Kelly.

«Algunas de las estadísticas que estamos viendo son increíbles. YouTube estableció un récord para su juego de la NFL. Netflix sigue estableciendo récord tras récord tras récord. Ambos muchachos han estado sumergiendo el dedo del pie en el agua, pero teniendo resultados tan rápidos que están acelerando más rápido de lo que pensaban», dijo.