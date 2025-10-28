Netflix Latinoamérica estrena serie de Philip K. Dick ‘El futuro es nuestro’

La fotografía principal está en marcha netflix La primera adaptación española en Latinoamérica de una Philip K. Dick novela, “The Future Is Ours” (“El futuro es nuestro”), basada en su novela de ciencia ficción de 1956 “The World Jones Made”. Su showrunner, el español Mateo Gil – cuyos notables créditos como escritor incluyen la película ganadora del Oscar “The Sea Inside” – lidera un elenco y un equipo estelares de toda la región.

“Es una de nuestras producciones más ambiciosas y complejas, al mismo nivel de escala y complejidad que ‘Cien años de soledad‘ o ‘El Eternauta’”, dijo Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina.

«La idea -el propósito central de la serie- es que sea un espectáculo verdaderamente latinoamericano, sin limitarse a ninguna geografía o nacionalidad. Los personajes principales, bajo el pretexto de los movimientos migratorios masivos y el hecho de que la capital de esta Federación Sudamericana está ambientada en Asunción [Paraguay]Vienen de todo el continente, lo que nos brinda una amplia y diversa gama de orígenes”, dijo Gil. Variedad.

De hecho, el elenco incluye al mexicano Emiliano Zurita (“Nadie nos vio salir”); los argentinos Delfina Chaves (“Máxima”) y Marco Antonio Caponi (“Yosi, el espía arrepentido”); Alfredo Castro de Chile (“El Conde”); el uruguayo Enzo Vogrincic (“Sociedad de las Nieves”); y Marleyda Soto de Colombia (“Cien años de soledad”).

Vicente Amorim (“Senna”, Brasil), Jesús Braceras (“Barrabrava”, Argentina) y Daniel Rezende (“El hijo de los mil hombres”, Brasil) dirigen la serie.

Ambientada en un futuro no muy lejano, la serie limitada de ocho episodios comienza en 2047, donde una importante crisis ecológica ha generado FedSur, una coalición de países sudamericanos que impone medidas draconianas para salvaguardar el medio ambiente y combatir el hambre y la violencia generalizadas.

De este caos, surge una nueva voz en la web que afirma ser capaz de predecir el futuro. El oficial de policía Hugo Crussi (Vogrincic) rastrea la voz hasta un joven predicador, Jonas Flores (Zurita), y lo arresta. Pero eso sólo hace que Flores sea aún más poderoso al convertirse de la noche a la mañana en un líder espiritual de la región. Previendo la caída de FedSur y el triunfo de la región sobre el cambio climático, Jonás inspira a millones de latinos a unirse a su revolución reaccionaria, mientras Crussí, perseguido por el régimen, emprende una misión condenada al fracaso: matar al tirano religioso que prevé sus intenciones.

Según Gil, quien coescribió la adaptación con Laura Santullo (“Un monstruo con mil cabezas”, Uruguay), Camila Brugés Gómez (“Cien años de soledad”) y Kyzza Terrazas (“Lenguaje Machete”), eliminaron toda referencia a invasiones extraterrestres y seres mutantes del original, reemplazándolo con un mundo moldeado por economías colapsadas.

«La serie tiene lugar entre 2047 y 2051, y en su pasado reciente, alrededor de principios de la década de 2030, hubo una importante perturbación del sistema alimentario mundial. Ese colapso provocó quiebras estatales y un colapso económico total, sumiendo al mundo en una violencia extrema», explicó.

Para Ramos, elegir esta historia en particular entre las muchas escritas por el prolífico autor fue una obviedad. «Todos sentimos que ‘The World Jones Made’ resonó profundamente, particularmente por su idea central: un hombre que puede ver el futuro. Ese tema, junto con la figura de un personaje profético, se sintió especialmente poderoso en un contexto latinoamericano. La forma en que la historia entrelaza la fe, el arte y la creación de un universo entero verdaderamente conectado con nosotros».

«Sí, pensamos que este libro en particular sería algo adecuado para (no voy a llamarlo una traducción) una transformación realmente mayor, porque, por supuesto, está centrado en América Latina», dijo Isa Dick Hackett, productora ejecutiva e hija del autor que ha estado produciendo adaptaciones de la obra de su padre a través de su compañía Electric Shepherd Productions desde 2007, incluyendo «A Scanner Darkly», «The Man in the High Castle», la serie de antología «Electric Dreams» y próxima “Blade Runner 2099” con Scott Free y Alcon.

«Habíamos tenido varias adaptaciones exitosas de su trabajo antes, pero sentí que había ciertos cineastas, sensibilidades y un nivel de diversidad que no estaban del todo ahí, algo que sentí que sería increíblemente enriquecedor y ampliaría el horizonte de lo que hemos visto y lo que normalmente asociamos con el trabajo de mi padre. Así que mi objetivo es realmente traer voces inesperadas, como lo hice en ‘Electric Dreams'», dijo.

Citando «Cien años de soledad» como un excelente ejemplo de la destreza de Netflix, agregó: «Definitivamente han demostrado que pueden manejar grandes producciones, y este es un proyecto realmente ambicioso. Por lo que he visto, especialmente en comparación con algunas de las producciones estadounidenses en las que he trabajado antes, la cantidad de recursos que tenemos aquí es notable. Estamos increíblemente agradecidos por eso, ya que permite que el proyecto sea verdaderamente ambicioso, incluso mayor de lo que normalmente se esperaría».

“Es un desafío maravilloso y un privilegio absoluto para aquellos de nosotros involucrados poder participar en una serie como esta”, dijo Gil, quien dijo que la serie se filmará en Argentina, Uruguay y, por último, Paraguay para algunas tomas de fondo.

“El futuro es nuestro” es una producción de K&S Films (“The Eternaut”) y Electric Shepherd Productions.

Su Productor Ejecutivo es Area Dick Hackett, sara scugal, Mattías Moteirín, Diego Copelo, Emiliano Torres, Michy Buy y Aalía Castro.