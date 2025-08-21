Netflix lanza ‘Your Zodiac Watchlist’ basado en signos astrológicos

Netflix está mirando a las estrellas, por si acaso, los cuerpos celestes esferoidales gaseosos, no las celebridades de Hollywood, para impulsar a los usuarios a transmitir más contenido.

El jueves (21 de agosto), Netflix lanzó un nuevo centro de astrología, su lista de observación del zodiaco, que permite a los miembros navegar por el catálogo del streamer a través de la lente del zodiaco. Puedes acceder al centro a través de este enlace. La colección comenzará a aparecer en las páginas de inicio de los miembros a partir de este fin de semana, marcando el comienzo de la temporada de Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre).

Mientras La astrología no tiene base científicaSigue siendo una tradición popular, y Netflix está apostando a que sus colecciones astrológicas curadas ayudarán a los miembros a descubrir algo fresco, divertido y oportuno.

En el nuevo centro de Netflix, cada signo tiene su propia fila temática abastecida con títulos que reflejan los rasgos y temas de caracteres más asociados con el signo. Aquí hay una muestra de los programas de televisión y las películas que Netflix está surgiendo para los diferentes señales de estrellas:

Virgos siempre se apresuran: «Animal Kingdom», «The Queen’s Gambit», «Ahora me ves»

«Animal Kingdom», «The Queen’s Gambit», «Ahora me ves» Libras juega justo en el amor y la guerra: «Peaky Blinders», «Ozark», «Survivor designado»

«Peaky Blinders», «Ozark», «Survivor designado» Scorpios se deleita con el misterio: «Miércoles», «Inmomed», «Tú»

«Miércoles», «Inmomed», «Tú» Los sagitarios traen aventuras: «Perdido», «The Witcher», «Jurassic Park ‘

«Perdido», «The Witcher», «Jurassic Park ‘ Capricorns activan el modo de jefe: «Suits», «rehenes», «Departamento Q»

«Suits», «rehenes», «Departamento Q» Los acuarios son de otro mundo: «Stranger Things», «residente alienígena», «Venom: The Last Dance»

«Stranger Things», «residente alienígena», «Venom: The Last Dance» Piscis manifiesta el sueño: «A Star Is Born» (2018), «Xo, Kitty», «Día de la Marmota»

«A Star Is Born» (2018), «Xo, Kitty», «Día de la Marmota» Aries ama el caos y la competencia: «Squid Game», «Love Is Blind», «Building the Band»

«Squid Game», «Love Is Blind», «Building the Band» Tauro es la vida de la fiesta: «Nonna», «¡Mamma Mia!», «Dazed y confundido»

«Nonna», «¡Mamma Mia!», «Dazed y confundido» Geminis derraman el té: «Bridgerton», «desvergonzado», «Sex and the City»

«Bridgerton», «desvergonzado», «Sex and the City» Los cánceres llorarán si quieren: «Gilmore Girls», «Ginny y Georgia», «Anatomía de Grey»

«Gilmore Girls», «Ginny y Georgia», «Anatomía de Grey» Los LEO tienen energía del personaje principal: «Emily en París», «La Corona», «The Age of Innocence»

También hay una fila etiquetada como «Beware, Mercury está en retrógrado», con títulos como «Black Mirror», «Extant», «Subservience», «Maniac», «The Electric State», «Deja el mundo atrás» y «The Lost World: Jurassic Park».

La lista de observación de su astrología de Netflix es el último movimiento de la compañía en sus esfuerzos continuos para impulsar el compromiso. El equipo de curación de la compañía lanza nuevas colecciones cada semana, vinculada a momentos culturales y conversaciones de tendencia. Colecciones recientes han incluido «Hope que no terminen en la cámara de besos» (llenos de «dramas humeantes» y apaguando El incidente del concierto viral de Coldplay; «¿Puedo llevarte a charlar?» inspirado en la serie de realidad de verano de Peacock «Love Island USA»; y «100 hombres vs. un gorila», basado en el debate viral en Internet.