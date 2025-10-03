Netflix lanza el primer episodio de ‘Famous Last Words’, con Jane Goodall

El año pasado, Variedad reveló que Netflix había dado una luz verde a «Últimas palabras famosas«Que presentaría la última entrevista final de los íconos culturales, que luego no saldrían al aire hasta que el sujeto muriera. Ahora, Netflix ha publicado la primera de esas entrevistas: el experto y conservacionista del chimpancé Dr. Jane Goodall.

Goundall murió el miércoles En Los Ángeles a los 91 años. El viernes por la mañana, Netflix lanzó el primer episodio de «Famous Last Words», con Goodall en conversación a principios de este año.

Según Netflix, «el episodio ofrecerá a los espectadores una rara oportunidad de experimentar las reflexiones profundamente personales de Goodall sobre el trabajo de su vida como alguien que conectó a la humanidad con la Madre Naturaleza como nunca antes. Goodall también compartió nunca antes historias sobre su vida. La conversación es extremadamente honesta y reveladora y, sabiendo que esto solo se emitiría después de que ella se fue, Goodall habló con movedizo sobre su propia muerte».

«Famous Last Words» está grabada en una sesión de grabación de puerta cerrada. Y manteniendo la privacidad de la grabación, el chat será filmado por cámaras operadas de forma remota. Al final de la entrevista, se les pide a los sujetos (incluidos Goodall) que busquen una cámara y dan su mensaje final, sus últimas palabras al mundo. El metraje se mantiene confidencial hasta el paso del sujeto.

Brad Falchuk produce el espectáculo a través de su estandarte de visión de Teley-Vision, que tiene un acuerdo de varios años con Netflix. BSNA de Banijay Entertainment también está detrás del espectáculo, junto con el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que albergará los archivos del espectáculo.

«Jane Goodall no tenía miedo en todas las cosas. Amaba profundamente a la humanidad y al mundo natural. Para mí, estaba claro en nuestra conversación que se estaba acercando a su aventura final con la misma valentía, esperanza, humor y alegría que se acercaba a todo lo demás en la vida. Era uno de los más grandes y queridos campeones del bien del mundo», dijo Falchuk.

Además de Falchuk, el ejecutivo de Mikkel Bondesen produce con David Goldberg y Showrunner David Friedman.

«Famous Last Words» se basa en el formato de televisión danés «Det Sidste Ord», que se ha ganado el aclamación por el toque sensible que viene con notables vivos (como músicos, atletas, comediantes, actores, líderes empresariales y políticos) una oportunidad para reflexionar sobre sus vidas. En Dinamarca, «Det Sidste Ord» («La última palabra») fue la creación de Mikael Bertelsen, quien también organiza la serie allí.