Netflix House establece fechas de apertura para Filadelfia, Dallas

Netflix ha establecido las fechas de apertura por sus muy publicitados destinos de entretenimiento y compras permanentes de 100,000 pies cuadrados en Filadelfia y Dallas.

Doblado «Casa de Netflix«Ubicaciones, el espacio de Filadelfia en el centro comercial King of Prussia se abrirá al público el 12 de noviembre, mientras que el sitio de Dallas en Galleria Dallas comenzará el negocio el 11 de diciembre. Como se anunció anteriormente, Netflix apunta a una apertura de 2027 para la apertura de 2027 Una tercera ubicación en Las Vegas.

Los lugares de entrada gratuita incluirán actividades pagas, mercancías y comida, todo vinculado a la mejor IP de Netflix, incluido «Miércoles», «Juego de calamar», «One Piece», «Stranger Things», «Kpop Demon Hunters», «Love Is Iss Is Wing», «Sakamoto Days», la franquicia «A Knives Out Mystery» y más.

Según la descripción de Netflix para las ofertas de ubicaciones de Netflix House:

Las experiencias y actividades se actualizarán regularmente y los precios de las entradas variarán, por lo que realmente hay algo para todos y oportunidades para una aventura diferente cada vez que visite Netflix House.

Top 9 Mini Golf en Netflix House Filadelfia ofrece nueve hoyos de golf gamificado-Mini donde cada pelota de golf y hoyos está conectado con una tabla de clasificación en vivo, lo que permite un juego más divertido y competitivo. Cada hoyo tiene el tema de personajes e historias de series y eventos populares, que incluyen: Bridgerton, ¿It Cake?, Stranger Things, WWE, Squid Game y más.

Netflix Virtuals en Netflix House Filadelfia permite a los fanáticos jugar como el personaje principal dentro de los mundos de los programas y películas de Netflix con juegos de realidad virtual inmersivos, que incluyen: Stranger Things, Squid Game y Rebel Moon.

La repetición de Netflix en Netflix House Dallas incluye tomas interactivas y frescas de los juegos de arcade tradicionales que puedes jugar con amigos. Los fanáticos se unirán a la acción de los programas y películas favoritos, como Sakamoto Days, Floor Is Lava, Love Is Blind, Army of the Dead, Big Mouth y más.

Las experiencias de características de mayor escala en ambos lugares permiten a los fanáticos transportarse a algunas de las series más populares de Netflix: One Piece: Quest for the Devil Fruit y Wednesday: Eve of the Outcasts en Filadelfia; Stranger Things: Escape the Dark and Squid Game: Sobrevivir a las pruebas en Dallas.

Una lista de espera es Ahora abierto para registrarse Para comprar boletos para las experiencias pagas en Netflix House, que saldrá a la venta el 17 de octubre para Filadelfia y el 18 de noviembre para Dallas.

En una asociación con Netflix, los titulares de tarjetas de crédito de AAdvantage MasterCard tendrán acceso a una preventa exclusiva de experiencias con boleto dentro de cada ubicación.