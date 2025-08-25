Netflix gana los derechos japoneses para 2026 World Baseball Classic

Se dice que Netflix está interesado en asegurar nuevos Béisbol de las grandes ligas Derechos, pero estos juegos no eran del tipo que alguien esperaba.

El gigante de la transmisión ha atrapado los derechos para transmitir el 2026 Clásico de béisbol mundial Torneo en Japón. El Campeonato Internacional de Béisbol ha existido desde 2006, y es propiedad de MLB y es operado conjuntamente por la Liga y la Asociación de Jugadores de MLB. Netflix, que ha transmitido series documentales sobre Major League Baseball, ha sido Examinando la posibilidad de recoger los derechos del Derby de jonrones de MLBUn concurso popular estadounidense que forma parte de las festividades vinculadas al Juego de las Estrellas, según personas familiarizadas con discusiones recientes. Netflix ha declinado hacer comentarios.

Los términos financieros del acuerdo no podrían determinarse de inmediato. Netflix ha estado mostrando un creciente interés en las propiedades deportivas, llegando a un acuerdo para mostrar juegos de la NFL el día de Navidad y aumentar su producción de documentales «detrás de escena» vinculados a las principales ligas deportivas.

«Con Netflix ya en millones de casas japonesas, estamos entusiasmados de ofrecer un nuevo tipo de experiencia visual que acerca a los fanáticos a la acción, a los jugadores y al corazón del torneo, donde sea que estén», dijo Kaata Sakamoto, vicepresidente de contenido de Netflix en Japón, en una declaración preparada. «Esperamos trabajar con socios japoneses líderes para hacer del clásico mundial de béisbol una verdadera celebración nacional y ofrecer entretenimiento innovador en vivo para nuestros miembros».

Según los términos del acuerdo, Netflix transmitirá los 47 juegos del 2026 World Baseball Classic Live and-Demand para los espectadores en Japón.

«Esta asociación demuestra la creciente popularidad del torneo, aumentando el interés en el evento de las compañías de medios globales y el esfuerzo de WBCI para interactuar con los fanáticos a través de plataformas digitales innovadoras», dijo Noah Garden, comisionado, negocios y medios de comunicación de MLB, en un comunicado. «Netflix ya ha demostrado un éxito notable en la transmisión de deportes en vivo a nivel mundial. Al unir fuerzas con un líder en entretenimiento, no solo estamos honrando la tradición del béisbol, sino también abrazando el futuro, asegurando que los fanáticos de todas las edades y antecedentes puedan disfrutar del torneo de manera que se ajuste a sus vidas hoy en día».

La próxima edición del torneo será su sexta, y contará con 20 equipos que compiten en cuatro piscinas de primera ronda en Tokio; San Juan, Puerto Rico; Houston, Texas; y Miami, Florida, a partir del 5 y 6 de marzo de 2026. El equipo de Japón es el campeón defensor del torneo.