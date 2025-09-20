Netflix expande el programa Creative Asia, presenta nuevas iniciativas

Netflix presentó una lista ampliada de iniciativas de desarrollo creativo en toda la región de Asia y el Pacífico durante su conferencia creativa de Asia en el Festival Internacional de Cine de Busan, con ejecutivos que destacan el compromiso de la compañía de fomentar el talento local y mejorar los estándares de producción.

Hablando en la conferencia, Karen Park, directora del programa BIFF, enfatizó el paisaje cambiante para el cine asiático. «La creatividad asiática siempre ha estado allí, simplemente no se estaba viendo», dijo Park. «Ahora, gracias a las plataformas globales y las actitudes cambiantes, eso finalmente está cambiando. El Festival Internacional de Cine de Busan se ha convertido en una etapa masiva para exhibir el cine asiático al mundo».

Park acreditó el alcance global de Netflix por romper las barreras culturales, señalando que «ahora que todos están mirando»Juego de calamar«Los subtítulos ya no son aterradores». Agregó que el cambio representa más que solo el consumo: «Las personas comienzan a ver historias asiáticas como complejas, emocionales, no ‘orientales’, no ‘exóticas’, sino historias humanas universales».

Minyoung Kim, vicepresidente de contenido APAC de Netflix (ex-India), describió la filosofía de la asociación de la compañía. «La autenticidad no es una fórmula, se basa en las relaciones», dijo Kim. «La única forma de lograrlo es trabajar con creadores locales, talento local y una amplia variedad de los mejores socios de producción locales». Desde que comenzó las producciones locales hace casi una década, Netflix se ha asociado con más de 250 socios de producción local en la región de APAC.

La compañía dio a conocer varias iniciativas nuevas y en expansión. En Australia, Netflix está lanzando Lumina, un programa que proporciona a las personas neurodiverso con vías en la industria de los efectos visuales a través de la asociación con las películas de paradas de autobuses. Los participantes recibirán capacitación y colocación laboral en el set en la próxima producción local «Mi brillante carrera. »

Creative Asia en sí se está expandiendo al Jogja-Netpac Asian Film Festival en Indonesia este diciembre, conectando creadores emergentes del sudeste asiático con clases magistrales y oportunidades de redes.

Los programas de capacitación regional de Netflix han mostrado un impacto significativo. La Academia VFX de la compañía en Corea, ahora en su quinta iteración, ha capacitado a más de 330 estudiantes durante 2.5 años, con un 70% de empleos de la industria a través de asociaciones con estudios como Eyeline Studios, Westworld, VA Corp, Dexter Studios y Gulliver Studios.

Otras iniciativas en curso incluyen el Programa Reel Life en el sudeste asiático, que recientemente concluyó su tercer evento anual en Bangkok con 100 participantes, y programas de capacitación en el trabajo en Taiwán para escritores emergentes y profesionales de la producción que trabajan en proyectos de Netflix Originals.

Sung Q Lee, jefe de Roduction APAC de Netflix, subrayó el enfoque de la compañía en mejorar las condiciones de trabajo. «Nuestra misión no es simplemente cumplir con los estándares locales, sino ayudar a establecer otros nuevos», dijo Lee. «También queremos que los equipos de producción tengan acceso a la mejor capacitación en habilidades, para que puedan usar la última tecnología o forjar nuevas carreras profesionales en trabajos que nunca antes habían existido en sus países».

Un panel de producción con Yongsu Lee (productor, Corea), Chartchai «Nat» Ketnust (CEO de Whitelight, Tailandia) y Momoko Nishiyama (coordinador de intimidad, Japón) destacó las prácticas de la industria en evolución. Lee, que está produciendo la próxima serie de Netflix «¿Se puede traducir este amor?», Describió la implementación de informes diarios de la tripulación para mantener los estándares de seguridad en las ubicaciones internacionales.

Nishiyama señaló la creciente aceptación de los coordinadores de intimidad en Japón, un papel que surgió hace solo cinco años. «Las personas en el set se sienten más seguras, más capacitadas para hablar, y hay una discusión mucho más abierta», dijo. «Netflix trae expertos separados para cosas como la salud mental, el acoso y la capacitación de respeto».

A partir de 2021-24, las habilidades de habilidades y desarrollo de talentos de Netflix en APAC han alcanzado a más de 8,000 personas, lo que demuestra el compromiso de la compañía de construir ecosistemas creativos sostenibles en toda la región.