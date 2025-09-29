Netflix establece la serie dramática YA ‘Poser’ de Lauren Iungerich

Netflix ha ordenado una nueva serie de drama para adultos jóvenes titulada «Pregunta difícil» de Lauren iungerichEl creador y showrunner del dramedy de MTV «incómodo».

«Poser» es una serie dramática de una hora de ocho episodios que «explora la amistad femenina tóxica a través de la lente de un thriller sexy y emocional», según Netflix. El espectáculo se centra en dos ex mejores amigos separados. Según el Logline, «Cuando uno de ellos tiene la oportunidad de vivir la vida que hace mucho tiempo codicia, y tal vez obtenga respuestas de por qué se cayeron hace años, se encuentra en un juego psicológico de venganza, traición y desamor, alterando sus vidas, y los que los rodean, para siempre».

Iungerich es el creador y showrunner de «Poser», que produce junto a Jamie Dooner bajo su loca gata de gato Lady Entertainment Banner. La serie se encuentra en el acuerdo general de Iungerich en Netflix. Después de «Awkward», co-creó la serie de dramas adolescentes de Netflix «On My Block» con Eddie Gonzales y Jeremy Haft. El show-set de Los Ángeles corrió durante cuatro temporadas y protagonizó a Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie García, Julio Macias y Peggy Blow. «On My Block» generó un spin-off de corta duración titulado «Freeridge», llamado así por el vecindario ficticio de Los Ángeles en el que se estableció el espectáculo. Iungerich también co-creó la serie de comedia sobrenatural «Boo, Bitch» para Netflix, junto con Tim Schauer, Kuba Soltysiak y Erin Ehrlich.

«Poser» se une a la programación YA de Netflix, que también incluye el éxito de Jenna Ortega, protagonizado por «Wednesday», el fenómeno de ciencia ficción «Stranger Things» y el popular drama adolescente «Outer Banks».

Iungerich es representado por 3 Arts y McKuin Frankel Whitehead.