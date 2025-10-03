Netflix establece el elenco para la serie de drama de la mayoría de edad ‘The Body’

Netflix ha establecido el elenco principal para el drama de la mayoría de edad «El cuerpo» Variedad ha aprendido.

La serie fue anunciada originalmente con un pedido de ocho episodios en mayo. El logline oficial afirma: «Después de que una iniciación del equipo de baile salió mal, un grupo de chicas de la escuela católica mal comportada comienza a tener visiones proféticas que desencadenan la histeria masiva en su ciudad».

Los clientes habituales de la serie para el programa serán: Kristina Bogic («Jugar a Gracie Darling», «Howl») como Anya Butler, Sara Boust («Hola hermosa», «Pen15») como Elise Zakaria, Geena Meszaros («La orden», «Wayward») como Lisbeth Anderson, Niños tratados («El cuchillo», «el sabio») como el padre Franklin, Louisa Krause («Rey Kelly», «The Dive») como Catherine Anderson, Shirley Chen («Inclinado», «didi») como Maddie Delaney, Jackson Kelly («The Pitt», «Teacup») como Leo Anderson, y Sofía Wylie («El mapa que te lleva a ti», «High School Musical: The Musical: The Series») como Grace Franklin.

Además, el programa ha agregado cinco miembros recurrentes del elenco, que son: Kyra Pierce («Chicago Fire») como Bailey Bradley, Fallon Pierce («Chicago Fire») como Brit Bradley, Marcel Ruiz («Breakthrough», «Un día a la vez») como Tyler Santos, Orlando Norman («El mapa que te lleva») como Steven Maxwell, y Gabby Windey («The Bachelor», «Los traidores») como entrenador Miller.

Quinn Shephard creó «The Body» y se desempeña como directora y productora ejecutiva. Peter Chernin, Amy Israel y Josh Stern serán productos ejecutivos para North Road junto con Riley Keough, Gina Gammell y Sacha Ben Harroche para Felix Culpa, con Blair Beard también produciendo.