Netflix encarga la versión en serie de los libros románticos occidentales de ‘Gilbert Girls’

netflix ha encargado la serie canadiense “The Granville Girls”, basada en las novelas “Gilbert Girls” de Cat Cahill.

El streamer ha encargado ocho episodios de la serie. El logline oficial dice:

«A medida que el gran ferrocarril recorre las Montañas Rocosas canadienses, Emma Daniels se convierte en una ‘Chica Granville’, una de las pocas mujeres seleccionadas contratadas para trabajar en el Hotel Granville. El trabajo ofrece aventura, amistad y la oportunidad de mantener a su familia, si puede resistir la regla más estricta del hotel: nunca confraternizar con los hombres. Pero cuando el misterioso constructor del hotel captura el corazón de Emma, ​​se enfrenta a una elección que podría costarle todo».

Adriana Maggs (“La ley y el orden Toronto: Criminal Intent”, “Frontier”) será la escritora y showrunner de la serie. Christina Jennings (“Murdoch Mysteries”, “Departure”), presidenta y presidenta de Shaftesbury, será la productora ejecutiva. Shaftesbury producirá.

«Shaftesbury está encantada de asociarse con Netflix y la showrunner Adriana Maggs para llevar ‘The Granville Girls’ a la pantalla», dijo Jennings. Las audiencias globales descubrirán el esplendor de las Montañas Rocosas, un escenario perfecto para que nuestras jóvenes exploren la aventura, la amistad y el romance”.

Hasta la fecha, ha habido seis libros en la serie “The Gilbert Girls”, comenzando con “Forbidden Forever” y siendo la entrada más reciente “On the Edge of Forever”.

“’The Granville Girls’ es una gran serie de cielo azul que ofrece el consuelo de la amistad femenina y el encanto del romance de época”, dijeron Danielle Woodrow y Tara Woodbury, directoras de contenido de Netflix Canadá. «Entre la distintiva voz de Adriana y la potente producción de Christina, estamos seguros de que el público quedará enganchado desde el primer episodio».

Esto marca el último paso de Netflix hacia el género romántico occidental. El streamer actualmente transmite la serie “Ransom Canyon” (basada en las novelas de Jodi Thomas), que ha sido renovada para una segunda temporada. Variedad también informó que Netflix está desarrollando actualmente una serie basada en las novelas de Chestnut Springs de Elsie Silver.