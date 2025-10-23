Netflix encarga la adaptación en serie de la novela gráfica ‘Black Hole’

En una situación competitiva, netflix ha encargado directamente una adaptación de las novelas gráficas de Charles Burns “Agujero negro» Variedad ha aprendido.

El proyecto proviene de New Regency, que coproducirá la serie con Netflix. Jane Schönbrun Se adjunta para desarrollar las novelas gráficas tanto para televisión como para directo. Plan B será productor ejecutivo junto con Burns, así como con Erin Levy y Yariv Milchan, Arnon Milchan, Natalie Lehmann y Laura Delahaye para New Regency.

El logline oficial dice:

«Existe un viejo mito que acecha al aparentemente perfecto pequeño pueblo de Roosevelt: si tienes relaciones sexuales demasiado jóvenes, contraerás el ‘bicho’, un virus que literalmente te convierte en un ‘monstruo’ de tus peores pesadillas. Absurdo, ¿verdad? Eso es lo que Chris siempre asumió, hasta que, después de una noche imprudente al comienzo del último año, se encuentra infectada. Ahora será expulsada al bosque para vivir con los otros infectados, donde Surge una nueva y escalofriante amenaza: un asesino en serie que los está cazando uno por uno”.

Este es el último intento de adaptar “Black Hole” a la pantalla, pero el primero de este tipo para la televisión. Anteriormente, numerosos estudios y equipos creativos intentaron producir una versión cinematográfica, aunque finalmente ninguno salió adelante. Más recientemente, en 2018, el director de “Dope” Rick Famuyiwa iba a escribir y dirigir una versión cinematográfica. producida por New Regency y Plan B. Las novelas gráficas se publicaron originalmente entre 1995 y 2005, con una edición completa lanzada el último año.

Schoenbrun escribió y dirigió recientemente la película de A24 “I Saw the TV Glow”, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2024. También son conocidos por sus películas “We’re All Going to the World’s Fair” y el próximo largometraje “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, el último de los cuales también es una producción de Plan B.

Están representados por CAA, Entertainment 360 y Jackoway Austen Tyerman.

La programación televisiva reciente de New Regency incluye “Mr. & Mrs. Smith” en Amazon, la reposición de “Malcolm in the Middle” en Disney+ y la próxima adaptación de Netflix de “Man on Fire” protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II. La compañía también ha producido películas como “Bohemian Rhapsody”, “The Revenant”, “12 Years a Slave” y “Heat”.