Netflix Doc en Posh Spice convertido en Fashion Maven

Netflix ha revelado el primer trailer de «Victoria Beckham«, Docuserías sobre la ex Spice Girl y la diseñadora de moda.

Las docuserías de tres partes, que se estrenan el 9 de octubre «, nos otorga a todos un asiento de primera fila mientras Victoria se prepara para el desfile de moda de su vida», dice la sinopsis del proyecto. «Desde la adolescente que redujo su uniforme escolar, hasta la Spice Girl que luchó para ser aceptada por una industria de la moda notoriamente exigente, ‘Victoria Beckham’ es la historia de la resiliencia, la reinvención y el autodescubrimiento».

El estreno de «Victoria Beckham» se produce dos años después de «Beckham», las docuserías de Netflix sobre su esposo, la estrella del fútbol David Beckham, se estrenó con el éxito comercial y crítico, ganando un Emmy. Dirigida por «convertirse» en Helmer Nadia Hellgren, «Victoria Beckham» proviene de «Beckham» Producers Studio 99 y Dorothy Street.

Más por venir …

Mire el trailer de «Victoria Beckham» a continuación.