Netflix dice que «nada está cambiando hoy» después del acuerdo con Warner Bros.

Inmediatamente después de anunciar su Acuerdo de gran éxito para comprar Warner Bros. y HBO Max, netflix buscó asegurar a los clientes que nada cambiará, en este momento, con su servicio o planes de suscripción.

La compañía de streaming envió un correo electrónico el viernes por la noche a millones de suscriptores de Netflix con el asunto: “Bienvenida Warner Bros. a Netflix”.

«Recientemente anunciamos que Netflix adquirirá Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO», se lee en el mensaje. “Esto une nuestro servicio de entretenimiento líder con Warner Bros.’ historias icónicas, que reúnen algunas de las franquicias más queridas del mundo como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game of Thrones y el Universo DC junto con Stranger Things, Wednesday, Squid Game, Bridgerton y KPop Demon Hunters”.

Bajo el título «¿Qué está cambiando?», el correo electrónico dice: «Nada está cambiando hoy. Ambos servicios de streaming seguirán funcionando por separado». Netflix había dicho previamente en su anuncio que Warner Bros. operará por separado, con el El servicio HBO Max continúa funcionando como un servicio discreto Inicialmente, pero el correo electrónico a los clientes buscaba enfatizar ese punto directamente.

El mensaje de Netflix continúa: «Tenemos más pasos que completar antes de que se cierre el acuerdo, incluidas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas. Tendrás noticias nuestras cuando tengamos más para compartir. Mientras tanto, esperamos que sigas disfrutando viendo todo lo que quieras, cuando quieras, todo con tu plan de membresía actual».

netflix y Descubrimiento de Warner Bros. dijeron que esperan cerrar la transacción en 12 a 18 meses, pendiente de la aprobación de los accionistas de WBD y las autorizaciones regulatorias. Según el acuerdo de adquisición, Netflix adquiere los estudios de cine y televisión Warner Bros., HBO Max y HBO y el negocio de Warner Bros. Games. El trato tiene un valor patrimonial de 72 mil millones de dólares y un valor empresarial de 82,7 mil millones de dólares (que incluye deuda).

El correo electrónico de Netflix enviado el viernes también dirige a los clientes a una sección de su sitio del centro de ayuda con Preguntas frecuentes sobre el acuerdo con Warner Bros.. Una de las preguntas dice: «¿Qué pasa si ya tengo una suscripción a HBO Max, debo cancelarla?» a lo que la respuesta es: «Netflix y Warner Bros. permanecerán separados hasta que se cierre la transacción».

El mensaje concluye: «Gracias por elegir Netflix. Estamos comprometidos a ofrecerles más programas de televisión, películas, juegos y programación en vivo excelentes».

Como parte del mantenimiento de Warner Bros. operaciones de estudio de forma independiente, dijo Netflix seguirá lanzando películas de Warner Bros. en cines – aunque eventualmente esas ventanas de lanzamiento se reducirán para ser “mucho más amigables para el consumidor”, dijo el codirector ejecutivo Ted Sarandos a los analistas en una llamada.