Netflix contrata a los traidores ejecutores syeda irtizaali como cabeza sin guión del Reino Unido

Netflix ha cazado a un ejecutivo senior de la BBC para dirigir su serie sin guión en el Reino Unido

Syeda Irtizaali se unirá al streamer, donde formará parte de la vicepresidenta de contenido del equipo de Anne Mensah y será responsable de programar la lista de la serie sin guión del Reino Unido e Irlanda.

En la BBC, Irtizaali fue recientemente director interino de entretenimiento sin guión, documentales, entretenimiento fáctico, especialista en hechos, artes, día y Storyville. Su papel incluía asegurar y administrar series exitosas como la edición británica de «Traidores» y «Destino X», parte de una asociación con NBCUniversal que ayudó a orquestar.

Irtizaali comenzó su carrera como periodista con BBC News y pasó a trabajar como productor y productor ejecutivo de entretenimiento y entretenimiento objetivo en varias compañías de producción independientes, incluidas Monkey, Planet 24, Diverse, At It and Brighter. Más tarde tuvo un período como editora de entretenimiento en el entretenimiento en el Canal 4 y fue responsable de encargar éxitos como «Alan Carr: Chatty Man», «The Million Pound Drop», «The Big Narstie Show», «The Lateish Show with Mo Gilligan» y «The Last Leg».

«Estoy encantado de unirme al increíble equipo de comisionados de Netflix y Anne Mensah aquí en el Reino Unido», dijo.

Irtizaali ocupa el director del puesto de Reino Unido sin guión dejado por Ben Kelly, quien anunció su partida después de seis años en Netflix en mayo. Kelly, acreditado con la construcción del equipo sin guión del streamer en el Reino Unido, ayudó a construir una pizarra en Netflix que incluía programas exitosos como «Too Hot to Handing» y «El amor es ciego. «