Netflix contrata a la presentadora de ESPN Elle Duncan como primera presentadora de deportes al aire

netflix Los ejecutivos solían descartar la idea que adquirirían derechos deportivos en vivo. Ahora, el transmisor premium más grande del mundo, que tiene acuerdos con la NFL, la MLB, la Copa Mundial Femenina, la WWE y más, ha elegido a su primer presentador de deportes al aire: el presentador de ESPN. Ellen Duncan.

Duncan, conocida por su trabajo en “SportsCenter” de ESPN, “College GameDay” y “WNBA Countdown”, firmó un acuerdo de varios años con Netflix para actuar como presentadora de toda la programación de eventos deportivos y culturales en vivo de la compañía.

Las primeras funciones de anfitrión de Duncan para la Gran N Roja comenzarán a principios de 2026 con “Skyscraper Live”, donde el escalador solitario Alex Honnold intentará escalar Taipei 101 – el edificio más alto de Taiwán, con 1.667 pies.

Duncan dijo en un comunicado: «¡Unirse a Netflix es como ser invitado a una fiesta ya legendaria y de alguna manera recibir el cable auxiliar! Para un jugador utilitario de toda la vida, una tarea multideporte es un momento de cierre del círculo, y que se le confíe algo tan único se siente increíblemente especial y surrealista. Estoy aportando energía ilimitada, narraciones y malos juegos de palabras que nadie pidió pero a los que estaré sujeto de todos modos».

Ella agregó: “Además, me dijeron que esto acelera a mis hijos para que conozcan a los KPop Demon Hunters, muuuy… todos ganan”.

«La capacidad comprobada de Elle Duncan para moverse sin problemas entre un análisis deportivo contundente y una presentación cultural cálida e impulsada por la personalidad la convierte en la persona perfecta para Netflix», dijo Gabe Spitzer, vicepresidente de deportes de Netflix. «Ella inmediatamente agrega credibilidad y poder de estrella familiar a nuestra programación global».

Duncan se unió a ESPN en 2016, donde fue anfitriona de la edición de “SportsCenter” a las 6 p.m., hora del Este. En el gigante deportivo propiedad de Disney, ocupó puestos clave en el baloncesto universitario y profesional, incluida la anfitriona de “College GameDay” (baloncesto femenino) y “WNBA Countdown”.

Anteriormente, Duncan pasó dos años como presentador, presentador y reportero de New England Sports Network (NESN) en Boston, y más recientemente presentó los programas diarios NESN Live y NESN Sports Today. Antes de eso, la nativa de Atlanta trabajó en varios puestos al aire en su ciudad natal, tanto en televisión como en radio, incluso como presentadora de deportes y reportera para WXIA-TV, afiliada de NBC, de 2012 a 2014. Duncan fue reportero secundario para los Atlanta Hawks de la NBA durante seis años y reportero de campo para Comcast Sports South en fútbol americano SEC y ACC durante dos años.

Duncan comenzó su carrera televisiva en 2003 como reportera de entretenimiento para la antigua estación de radio deportiva de Atlanta 790 the Zone, luego, en 2005, comenzó una carrera de siete años como personalidad en vivo en la estación de hip-hop V103 de Atlanta. Amplió su trabajo de radio como copresentadora de programas previos, de medio tiempo y posteriores al juego para Atlanta Falcons Radio Network en 2010-11.