Netflix compra en Latinoamérica la película de Diego Luna en Cannes ‘Cenizas’

Netflix compró “Cenizas” de Diego Luna para Latinoamérica, España y Portugal de cara a su estreno mundial en la sección Proyecciones Especiales del Festival de Cine de Cannes.

Adaptada de la aclamada novela “Ceniza en la boca”, “Ashes” sigue a Lucila, una joven que deja México con su hermano menor para reunirse con su madre en Madrid después de que ella emigró años antes en busca de un futuro mejor. Pero al llegar a España, Lucila se enfrenta a una dura y asfixiante realidad muy alejada de la vida que había imaginado. A pesar de la decepción, sigue decidida a labrarse un futuro para ella y su hermano. Netflix transmitirá la película en territorios de habla hispana, incluidos América Latina, España y Portugal, en 2027 después de su presentación en cines.

Representada internacionalmente por Luxbox, la película cuenta con un elenco encabezado por Luisa Huertas, Guillermo Ríos, Sergio Bautista, Benny Emmanuel, Teresa Lozano y Adriana Jacomé, junto a Díaz y Paz.

Luna dijo anteriormente que la película “es el resultado de un viaje creativo de independencia y gran libertad”.

“Ashes” fue escrita por Abia Castillo, Diego Rabasa y Luna. Damián García es el director de fotografía, mientras que Hania Robledo Richards y Asier Musitu son los directores de arte.

El equipo creativo también incluye a la editora Sofi Escudé, la diseñadora de vestuario Gabriela Fernández, los directores de casting Luis Rosales y Mireia Juárez, el diseñador de sonido Miguel Hernández Montero y la compositora Raquel García-Tomás.

“Cenizas” es una producción de La Corriente del Golfo, Animal de Luz Films, Inicia Films y Perro Azul. Los productores son Inna Payán, Valérie Delpierre, Luis Salinas, Diego Rabasa y Luna.

Luna, quien ha construido una carrera internacional como actor, director y productor en cine, televisión y teatro, hizo su debut como director con el documental “JC Chávez”, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en 2007. Su primer largometraje narrativo, “Abel”, se proyectó en la selección oficial de Cannes en 2010 y ganó el premio Horizontes Latinos en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Posteriormente dirigió “César Chávez”, que se estrenó en SXSW y se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, así como “Mr. Pig”, que se estrenó en Sundance y ganó en el Festival Internacional de Cine de Dallas.