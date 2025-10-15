Netflix combina Scanline VFX y Eyeline Studios bajo la marca unificada ‘Eyeline’

Casi cuatro años después adquiriendo Scanline VFX, netflix está reuniendo las operaciones de efectos visuales de Scanline y la línea de ojos Equipo de producción y herramientas de estudios bajo una sola marca: Eyeline.

La decisión de fusionar Scanline VFX y Eyeline Studios bajo una sola marca “nos permite ser pioneros en nuevas herramientas, facilitar la colaboración creativa e impulsar el futuro del cine para los narradores más ambiciosos de todo el mundo”, escribió Jeffrey Shapiro, director ejecutivo de Eyeline, en una publicación de blog sobre el cambio.

Scanline VFX y Eyeline Studios han trabajado en varios originales de Netflix, incluidos “Stranger Things”, “Wednesday” y “Happy Gilmore 2”. Sin embargo, Netflix continúa operándolos como negocios independientes que trabajan con una variedad de clientes.

Fundada hace 36 años, Scanline obtuvo un Premio de la Academia Científica y Técnica por su software patentado de simulación de fluidos, Flowline, y contribuyó con trabajos innovadores a éxitos globales como Stranger Things, Wednesday, Avatar: The Last Airbender, Godzilla x Kong: A New Empire y la última película de Netflix, The Woman in Cabin 10. El mes pasado, Scanline ganó un Emmy por Mejores Efectos Visuales Especiales en una Temporada o Película por la Temporada Andor de Disney+. 2.

Eyeline Studios de Scanline, fundado en 2019, fue pionero en el uso de producción virtual y captura volumétrica, ganando el Premio a la Tecnología Innovadora inaugural de la Visual Effects Society por su tecnología escénica, mostrada más recientemente en la creación del Profesor Orloff en la temporada 2 del miércoles. El Light Dome, el primero de su tipo en replicar cualquier condición de iluminación del mundo real con realismo exacto, se utilizó recientemente en Happy Gilmore 2 y la próxima A House of Dinamita. Eyeline también ha liderado el campo en la aplicación de IA generativa a la producción, sobre todo en la serie argentina de ciencia ficción de Netflix, The Eternaut. Eyeline combina casi cuatro décadas de arte en efectos visuales con producción virtual, herramientas habilitadas para inteligencia artificial e investigación avanzada, según la compañía.

El trabajo del equipo Eyeline se puede ver en los próximos programas y películas como Stranger Things Temporada 5, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, The Witcher Temporadas 4 y 5, ONE PIECE Temporada 2, Godzilla x Kong: Supernova, Spider-Man Noir y Daredevil: Born Again Temporada 2.

En la foto de arriba: la estrella invitada de “Wednesday”, Christopher Lloyd, filmó en el escenario Volumetric Capture de Eyeline Studios, que se utilizó para ayudar a crear el personaje del Profesor Orloff.