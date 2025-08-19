Netflix Bollywood Dance Film ‘Best of the Best’ Rounds Out Elenco

¡Es hora de un baile! Netflix ha completado el elenco de la película de Lena Khan «Lo mejor de lo mejor«Se encuentra en el mundo de la competitiva danza de Bollywood.

Chaneil Kular («Educación sexual»), Ankur Rathee («Cuatro tiros más por favor», «Shehzada»), Shreya Navile («Taish», «Parampara»), Becky Alex, Nihar Duvvuri («John Proctor es el villano»), Nico Greetham («The Prom»), Aminn Khurana («Legends») («Un poco tarde con Lilly Singh»), Sasha Bhasin («Xo Kitty», «The Pitt»), Janina Gavankar («Big Sky», «Borderlands») y Saara Chaudry («The Muppets Mayhem») se unen al conjunto del conjunto junto a anunciado previamente Estrellas Maitrei Ramakrishnan, Priyanka Kedia y Hasan Minhaj.

La película sigue a dos mejores amigos de la infancia, Maya y Anjali, quienes se unen al competitivo equipo de baile de Bollywood de su universidad solo para descubrir que el camino para ganar el campeonato nacional es mucho más estridente y cuthroat de lo que jamás imaginaron.

Tanishq Joshi, Shreya Navile, Saara Chaudry, Nihar Duvvuri, Nico Greetham, Chaneil Kular, Becky Alex y Amyn Khurana

Pradyum Ghatodi / Scott Sapp / Cortesía / Amy Keum / Luke Fontana / Patch Bell / Curtis y Cort Photography / Dana Patrick

Minhaj y Prashanth Venkataramanujam escribieron el guión de «Lo mejor de lo mejor, y producen la película para películas de 186k junto a Jonathan Eirich para Ridback. Los productores ejecutivos son Ryan Halprin para Ridback y Ellen Schwartz.

En muchos campus universitarios, los equipos de baile han surgido como espacios para la construcción comunitaria del sur de Asia y la conexión cultural. El circuito de competencia de baile reúne a equipos de diferentes partes del país para mostrar sus talentos y actuar para determinar quién es, como lo dice el título de la película, «lo mejor de lo mejor». La historia tiene como objetivo celebrar la vitalidad de Bollywood Fusion Dance, los crecientes dolores de la edad adulta y el poder duradero de la amistad.

