Netflix atrae al dúo ‘Monte Cristo’ para la serie ‘Les Brumes’ producida por Pathe

Mateo Delaporte y Alexandre de La Patellière, el dúo de guionistas y realizadores detrás del gran éxito “El Conde de Montecristo”, están haciendo su primera serie con Pathé y netflix.

Titulada «The Mists», la serie de suspenso y suspenso está basada en el libro de Olivier Norek «Dans les mignes de Capelans».

Creada y escrita por Delaporte, de La Patellière y Sylvain Caron, la serie de seis capítulos se desarrolla después de que un asesino esquivo desaparece tras una serie de asesinatos. “Anna, una joven muda y la única

sobreviviente, es trasladado urgentemente a una isla atlántica azotada por el viento. Allí vive Víctor Coste, un policía.

que se ha exiliado al otro lado del mundo. Aislado de todo, acepta una última

misión: hacer que Anna hable, identificar al asesino y evitar que vuelva a atacar. Pero cuando el mundo

Aparece la niebla más densa, comienza una carrera contra el tiempo, mientras la isla misma se convierte en una trampa”, se lee en la sinopsis.

El reparto comenzará a rodarse el 13 de enero en Francia e Irlanda con un reparto francés de primer nivel, que incluye a Pio Marmaï (“Los tres mosqueteros”), Alice Da Luz (“Carême”), Bouli Lanners (“La noche del 12”), Stéphane Caillard (“Ad Vitam”), Zineb Triki (“Las águilas de la República”), Patrick Mille (“El conde de Montecristo”), Florence Loiret-Caille (“La oficina”), Léonie Dahan-Lamort (“Desnudos”) y Paul Beaurepaire (“La mujer más rica del mundo”). Delaporte y de La Patellière dirigirán con Thierry Poiraud.

Aude Albano, de Pathé, produce con Fargo Films, el vehículo de Delaporte y de La Patellière. El espectáculo vuelve a reunir a los realizadores con Pathé, que coprodujo, distribuyó en Francia y vendió en todo el mundo “El Conde de Montecristo”. La película épica, producida por Chapter 2, de Dimitri Rassam, vendió más de 9 millones de espectadores en Francia tras su estreno mundial en Cannes y resultó ser la segunda película francesa más taquillera de 2024. Delaporte y de La Patellière también escribieron la saga en dos partes de Pathé, “Los tres mosqueteros”. El dúo hará su próximo debut cinematográfico en inglés con “The Iron King”, la primera película adaptada de la serie de libros Les Rois Maudits (“Los reyes malditos”) de Maurice Druon.