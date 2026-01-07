Netflix ambienta la docuserie italiana ‘Paparazzi King’ en medio del escándalo del Gran Hermano

“Paparazzi King”, una serie documental sobre la personalidad de los medios italianos Fabrizio Corona, conocido por capturar celebridades en momentos comprometedores, se lanzará a nivel mundial en netflix 9 de enero. La noticia llega cuando el destacado paparazzo está en los titulares al presentar acusaciones de conducta sexual inapropiada contra un presentador local de un reality show.Gran Hermano.”

Corona, que ha estado involucrado en muchos de los escándalos más sórdidos de Italia en las últimas dos décadas, alegó en su programa de YouTube “Falsissimo” en diciembre que el presentador de “Gran Hermano” Alfonso Signorini “llevó a cabo un sistema de favores sexuales” a cambio de la participación de varios concursantes en “Gran Hermano”. Signorini – quien ha negado vehementemente la acusación de Corona – reaccionó demandando a Corona por “pornografía de venganza” después de que el paparazzo mostrara a los espectadores de “Falsissimo” lo que, según él, eran mensajes de texto privados e imágenes que involucraban a Signorini y un ex concursante de “Gran Hermano”.

Posteriormente, las acusaciones de Corona llevaron al ex concursante de “Gran Hermano” Antonio Medugno a emprender acciones legales contra Signorini, lo que, a su vez, llevó a los fiscales italianos en Milán a abrir una investigación contra el presentador de “Gran Hermano” por presunta violencia sexual y extorsión. En esencia, el tribunal de Milán está investigando ahora cargos separados presentados recíprocamente contra Corona y Signorini, quienes afirman ser inocentes.

Mientras tanto, la emisora ​​italiana Mediaset de “Gran Hermano” anunció el 30 de diciembre que Signorini se había “suspendido” voluntariamente de su puesto en la cadena mientras el caso de presunto abuso sexual está pendiente. Según se informa, Mediaset está buscando otro presentador para la próxima edición de “Celebrity Big Brother” Italia en marzo.

Endemol Shine, la empresa propiedad de Banijay que conserva el formato “Gran Hermano”, dijo en un comunicado el 26 de diciembre que habían “iniciado las auditorías internas necesarias para garantizar el cumplimiento del código de ética y los procedimientos que rigen la selección de concursantes para el programa”. La compañía también señaló que «emprenderá cualquier acción contra cualquiera que haya causado daño a la reputación del formato y al buen nombre de quienes han dedicado su profesionalismo a su gran éxito a lo largo de los años».

Corona, totalmente tatuada, ha sido encarcelada varias veces en Italia por extorsión y chantaje relacionados con fotografías de celebridades, sobre todo durante el llamado escándalo de Vallettopoli en Italia en 2007, que involucró a coristas que aparecieron en programas de Mediaset de la era de Silvio Berlusconi, así como a actores de cine y televisión, jugadores de fútbol y políticos.

Este último escándalo provocado por Corona es sin duda un buen momento para promocionar su serie documental de Netflix.

“¿Genio de la comunicación o manipulador descarado?” pregunta el material promocional de Netflix para “Paparazzi King”.

El programa de cinco episodios, añade Netflix, “abarca la era Berlusconi, el auge de las redes sociales y las contradicciones de la justicia italiana, con una historia sin filtros que no pretende ser una biografía del ‘Rey de los Paparazzi’, sino un retrato de un país que, desde los años 1990 hasta hoy, ha dejado de distinguir entre reality y reality shows».