Netflix, Amazon en pacto para ampliar las impresiones de TV conectada para los compradores

Amazon y Netflix son dos de los principales competidores en Hollywood’s transmisión de guerrasPero en al menos un caso, están listos para unirse.

Amazonas Le dará a los anunciantes la oportunidad de comprar un inventario de publicidad programática de Netflix a través de su plataforma del lado de la demanda, lo último de una serie de compañías de medios de alianzas similares han sido sorprendentes en los últimos meses. Amazon presentado un acuerdo similar con Disney en juniomientras Netflix presentó una asociación con Yahoo.

«Nuestro objetivo es eliminar las conjeturas para los anunciantes al facilitar la gestión de toda su planificación de televisión y comprar con los anuncios de Amazon», dijo Paul Kotas, vicepresidente senior de ADS de Amazon, en un comunicado.

Dichas alianzas pueden ayudar a medida que Madison Avenue se esfuerza con un exceso de inventario de banda ancha de banda ancha en el mercado, gran parte de la oferta de suministro debido a la entrada de Amazon y Netflix en transmisión con anuncios. Esta asociación se ocupará principalmente de la llamada publicidad «programática», o un inventario digital que se compra en función de los algoritmos que definen las cualidades de los consumidores específicos que buscan un vendedor. La esperanza es que dar a los especialistas en marketing la oportunidad de comprar un conjunto más amplio de inventario programático de un solo lugar podría reducir la cantidad de comerciales que muestran al mismo consumidor y mejorar la efectividad de los comerciales al distribuirlos con más precisión.

Según los términos del acuerdo, los anunciantes pueden usar Amazon DSP para obtener acceso directo al inventario de anuncios premium de Netflix. La oferta estará disponible en los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, México, Canadá, Japón, Brasil, Italia, Alemania y Australia. El nuevo servicio estará disponible a partir del cuarto trimestre de 2025.

«Al integrar el DSP de Amazon y permitir capacidades aún más avanzadas juntas con el tiempo, estamos haciendo que sea más fácil que nunca conectarse con la audiencia global comprometida de Netflix», dijo Amy Reinhard, presidente de publicidad de Netflix.

Netflix ya funciona con Trade Desk, Google y Microsoft para vender publicidad programática, pero se mantuvo en una alianza con Amazon. El pacto hace que casi todos los servicios de transmisión y plataforma estén disponibles para los anunciantes que usan el DSP de Amazon.