Jacarta – netflix causó un gran revuelo en la industria del entretenimiento global a finales de 2025. La compañía anunció que había adquirido Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD), incluidos HBO Max y HBO, en un acuerdo definitivo el viernes por la mañana, hora local, 5 de diciembre de 2025.

En un comunicado oficial de la compañía publicado el sábado 6 de diciembre de 2025, Netflix enfatizó que adquisición cubre toda la línea negocio Warner Bros., de los estudios de cine y televisión a los servicios transmisión HBO máx. Esta acción corporativa es parte de una estrategia a largo plazo para fortalecer la posición de Netflix como líder de la industria.

El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, cree que este acuerdo será un nuevo motor de crecimiento para la empresa. Es optimista y cree que esta adquisición aumentará el valor y el progreso de la empresa en el futuro.

«Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio en las próximas décadas», dijo Peters en su declaración oficial, citado por Diario de hombres el domingo 7 de diciembre de 2025.

El otro codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, enfatizó que la fusión de estas dos grandes empresas de streaming abrirá oportunidades de contenido más amplias para los clientes globales. Este paso está en línea con la misión de la compañía de brindar entretenimiento en todo el mundo.

«Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Juntos podemos acercar más a la audiencia», dijo Sarandos.

La gestión de Netflix garantiza que los clientes puedan seguir disfrutando del contenido como de costumbre sin ajustes en los precios, funciones o paquetes de suscripción. Las dos plataformas también seguirán funcionando por separado hasta nuevo aviso.

«Nada ha cambiado hoy. Los dos servicios de streaming seguirán funcionando por separado», señala el comunicado oficial.

Netflix también enfatizó que el proceso de adquisición aún es largo y no definitivo. Dijeron que las fusiones o cambios en los servicios requieren la aprobación de los reguladores y accionistas.

«Tenemos varios pasos más por completar. Esperamos que puedas seguir disfrutando viendo todo lo que quieras, cuando quieras», concluyó Netflix.