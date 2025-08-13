Netflix adquiere el documental del alianza, alias Charlie Sheen,

VICTORIOSO. Netflix ha adquirido la película documental de dos partes «también conocido como Charlie Sheen«, Que narra la lucha de la estrella con la fama, lo que lleva a su infame disparo de 2011 de» Two and a Half Men «, seguido de su camino hacia la sobriedad. La película se lanzará el 10 de septiembre en el streamer, que también compartió el arte clave y un trailer (desplácese hacia abajo para ver a continuación).

Habiendo templado sus caminos de sangre de tigre, Sheen abre para el documental, que también habla con familiares, amigos y miembros del reparto, incluidos Denise Richards, Heidi Fleiss, Jon Cryer, Sean Penn, Ramon Estévez, Brooke Mueller, Chris Tucker e incluso el traficante de drogas de Sheen, Marco. Sheen ha estado en una gira de redención por algún tiempo, ya que desde entonces ha reparado las cosas con el productor ejecutivo de «Two and a Half Men» Chuck Lorre, y Incluso apareciendo En el «corredor» de Lorre.

Andrew Renzi¿De quién «Pepsi, dónde está mi avión?» fue un éxito para Netflix en 2022, es el director y productor de «Aka Charlie Sheen. » Los productores ejecutivos incluyen a Richard Lichter, Toby Emmerich, Michael Minahan y Vivian Johnson Rogowski, mientras que los productores también incluyen a Charles Roven, Nick Boak, Madison Weireter, Jesse Sisgold, Jon Weinbach, Jordan Wynn, Andrew Fried, Dane Lillegard y Talin P. Middleton.

Aquí está el logline para el documento: «El agujero negro sensacionalista Charlie Sheen sabe lo que se ha dicho sobre él, y finalmente está listo para confesar.» Aka Charlie Sheen «rastrea su educación en Malibú hacia su ascenso sin esfuerzo a Megastardo, y la caída dramática, todo dentro del ojo público. Con una claridad atravesada por siete años de Sobry, Sheen, hablan abiertamente sobre el asunto y los eventos que siempre se enteran. Las entrevistas extraordinariamente sinceras con su familia, amigos y miembros del elenco, los momentos más escandalosos de la vida de Sheen se revisan con emociones crudas y una calidez excepcional, pintando un retrato de un hombre defectuoso cuya inclinación por la autodestrucción no es rival para el amor feroz y el perdón que inspira en los más cercanos a él «.

Skydance, al norte de ahora, Boardwalk Pictures y Atlas Independent son las compañías de producción adjuntas al proyecto. Los otros créditos de Renzi incluyen «Paul American», «Chiefsaholic: A Wolf in Chiefs Rophing» y «La maldición de Von Dutch: una marca para morirse».

Aquí hay un primer vistazo a «alias Charlie Sheen»: