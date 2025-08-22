Netflix adapta el bestseller whodunit

«El club de asesinatos del jueves«Es una película de placeres simples. Establecida en una comunidad para jubilados, las estrellas de cine Helen Mirren, Pierce BrosnanBen Kingsley y Celia Imrie como miembros de su grupo titular. Cada semana, estos jubilados resuelven casos fríos en la sala de rompecabezas de la vasta finca del campo que constituye su hogar de jubilación. Es una forma de pasar el tiempo y obtener una emoción de muy bienvenida en medio de sus vidas bastante pintorescas. Lo cual, como sucede, también es una buena manera de describir lo que Chris ColumbusLa adaptación de la novela más vendida de Richard Osman del mismo nombre puede ofrecer a su audiencia de Netflix: a medida que avanzan las cuajas contemporáneas, esto es tan amable e inofensivo como ellos.

Así como su título valora la simplicidad contundente, Katy Brand y el guión de Suzanne Heathcote establecen el club de asesinato central de la película con una eficiencia. En la voz en off, la Elizabeth sin sentido de Mirren nos guía a través del caso actual que ella, Ron (un brosnan de aspecto brusco) e Ibrahim (un tímido y ansioso Kingsley) están tratando de resolver: «El caso de la mujer de blanco que se cayó por la ventana». Sí, es una descripción prolongada y demasiado literal, pero eso está en consonancia con la simplicidad que insisten la película y los personajes. Al tratar de descifrar este caso frío (un remanente del ex cuarto miembro de su club, una mujer policía retirada que ahora vive en el ala de hospicio de la lujosa Village de Retiro de persecución de Cooper), se encuentran con un nuevo inquilino entre ellos: Joyce (Imrie). Una enfermera retirada que espera pasar de su dolor después de perder a su esposo, Joyce está ansioso por prestar su experiencia médica a este grupo más inusual de aficionados.

Mientras que la apertura de la película se reproduce con elementos de Noir (con cinematografía en blanco y negro que coincide con la voz en off de Mirren mientras detalla el viejo caso de las décadas en cuestión), «The Thursday Murder Club» pronto se establece en un tono más brillante. La persecución de Cooper es una comunidad idílica y moteada por el sol destinada a hacer que el interés del club en los asesinos parezca aún más peculiar. Del mismo modo, la comedia aireada (impulsada por la partitura de Thomas Newman, que suena de sonido familiar) insiste en la aparente incongruencia entre el encantador escenario de la película y su tema más oscuro. Hay gags visuales, archivos de casos dispersos alrededor de piezas de rompecabezas, conversaciones sobre la pérdida de sangre interrumpidas por la resolución de sudoku, que insisten en encontrar humor en un par de personas mayores que toman tan en serio las actividades extracurriculares mórbidas. Pero la película también quiere guiñar un guiño a tales piñones: cuando Musy Joyce bromea a Elizabeth que siente que están en uno de esos dramas del domingo por la noche sobre «dos detectives de la vieja dama de los ojos brillantes», ha regañado sumariamente.

Sin embargo, el tono de «The Thursday Murder Club» claramente quiere jugar con tales referencias. La conciencia de una audiencia sobre el mandato de «Prime sospechoso» de Mirren (y tal vez incluso su giro nominado al Oscar en «Gosford Park») es suficiente para sombrear la película de Columbus con las trampas del género Whodunit tanto parodias como en el interior. Y seguramente, el enfoque del club pronto se aleja de su estuche frío cada vez más desconcertante y hacia una más apremiante. Cuando la muerte de uno de los propietarios de la persecución de Cooper corre el riesgo de sacarlos a todos de sus hogares, los detectives aficionados se embarcan en el tipo de procedimiento cómico que no está muy lejos de los que Joyce estaba conjurando alegremente en su mente. Y a cada paso, ya sea con un joven oficial de policía (Naomi Ackie) o con un ambicioso desarrollador inmobiliario (David inquilino), estos jubilados usan su edad para su ventaja. Ahí yace su fuerza, lo saben.

Nadie despliega eso con más facilidad y astucia que la Elizabeth de Mirren. Ella es la única miembro del Jueves Murder Club cuya carrera antes de la persecución de Cooper la ha preparado con la arena acérrima para resolver un caso mucho más espino que a primera vista, uno que se vincula en la mafia, un criminal presunto muerto y una serie de sospechosos que deambulan a la comunidad de jubilaciones. No es que Elizabeth, una mujer cuidadosa y de mente seria en manos de Mirren, esté demasiado dispuesta a revelar lo que solía hacer a cualquiera. «Digamos que tengo una amplia cartera de habilidades», le dice a DC Donna de Freitas de Ackie cuando se le preguntó cuál es exactamente su carrera de sonido vago en «Asuntos Internacionales» que alguna vez involucró.

Elizabeth, quien se preocupa con amor a su esposo (Jonathan Pryce) mientras lidia con demencia, es la mujer heterosexual de la comedia. She’s the one who keeps the piece grounded as the film pushes into borderline slapstick with many memorable gags — which include Brosnan doing aqua aerobics in a yellow floatie, Imrie saying “what the fuck” in the presence of kid while riding a bus in a knitted bonnet, Tom Ellis (who plays Brosnan’s son) doing an ice skating routine to Lady Gaga, and Kingsley punctuating his every sentence with a El movimiento del pequeño cuaderno Ibrahim lleva consigo a todas partes.

A raíz de los «únicos asesinatos en el edificio», la serie «Knives Out» y la versión de Kenneth Branagh sobre Hercule Poirot (sin mencionar un verdadero ecosistema de medios de comunicación criminal), «The Thursday Murder Club» no se siente fresco, pero tampoco tiene como objetivo ser exactamente. En cambio, se encuentra en sus ritmos muy familiares, y su elenco de juego, para participar y divertirse. La intrincada trama (si no demasiado complicada) puede no abrir nuevos terrenos, ni sus giros y vueltas requeridos, que implican floristas amenazantes, pasteles de llovizna de limón, trabajadores inmigrantes y juegos de ajedrez amigables. Como riff sobre la Whodunit británica, la película de Columbus es simplemente acogedora, y quizás un asunto demasiado simple, nada más que un rompecabezas que no desafía ni se frustra, sino que solo entretiene pasivamente.