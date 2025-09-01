Netflix Drama familiar argentina «27 noches», dirigida por Palancas de Daniel («La fecha límite de Norberto», «el candidato») abrirá el Festival de Cine de San Sebastián El 19 de septiembre, jugando en competencia. La proyección de la Gala de la Noche de Apertura marcará el estreno mundial de la película.

Una de las grandes ventas de Hanway Films se reproduce en Toronto y la porción del período polaco Neo-Noir, «Winter of the Crow», de Kasia Adamik de Polonia, cerrará San Sebastián el 27 de septiembre.

Hendler, un cineasta y actor que ganó el premio al Mejor Actor de Berlín por «The Lost Embrace» de Daniel Burman, también protagonizará «27 noches», basado en la misma novela titulada de Natalia Zito, inspirada a su vez por un caso de la vida real. La película se convierte en un millonario de 88 años que es internado por sus hijas contra su voluntad en una sala psiquiátrica. La coprotagonista de Marilú Marini, «27 Nights» es producida por Netflix y La Unión de Los Ríos, con sede en Buenos Aires, fundada por Agustina Llambi Campbell y Santiago Mire, y detrás de «Argentina, 198», nominada al Oscar, 1985 «.

El estreno del mundo en la prestigiosa competencia de la plataforma de Toronto, «Winter of the Crow» está protagonizada por Lesley Manville como un académico académico invitado a dar una conferencia en Polonia en diciembre de 1981, ya que el movimiento de solidaridad florece en el país que provoca la introducción del régimen soviético de la ley marcial. Descrito como un thriller de gato y ratón, «Winter of the Crow» es una coproducción de Polonia, Luxemburgo, Reino Unido producida por Wild Mouse Production, Film ProDukcja, Iris Productions y Film and Music Entertainment.

Las selecciones de apertura y cierre se pueden leer de varias maneras. «27 noches» se pueden ver más allá de la calidad de la película como un acto de apoyo a la industria cinematográfica de Argentina como contrato de apoyo estatal dramáticamente. El estado nocturno de cierre para «The Winter of the Crow» sugiere se percibe un atractivo de la audiencia.