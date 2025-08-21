Netanyahu todavía insistía en ordenar a Gaza en medio de las negociaciones de alto el fuego

Tel Aviv, Viva – Líder Israel Benjamin Netanyahu El miércoles (8/20) Night ordenó a los militares que ocuparan inmediatamente la ciudad GazaIgnorando la propuesta armisticio de los consultores que fueron entregados dos días antes.

En la plataforma de carga en la plataforma X, la oficina de Netanyahu declaró que antes de emitir la orden, había ordenado que «el calendario de ganar la fortaleza» Hamas y derrotó al grupo de resistencia Palestina Está «acelerado».

Anteriormente, el mismo día, el ejército israelí comenzó a enviar citaciones a 60,000 tropas de reserva después de que el ministro de Defensa Katz aprobó la ocupación planificada de la ciudad de Gaza en la operación de Chariots 2 de Gideon.



Viva militar: primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

La operación militar fue una continuación de la operación anterior, donde Israel lanzó un ataque contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Sin embargo, los ex políticos israelíes y oficiales militares admitieron que la operación del 16 de mayo no logró el objetivo principal: destruir a Hamas y liberar a todos los rehenes.

Sin embargo, el ejército israelí afirmó haber controlado el 75 por ciento de la región de Gaza.

Yedioth Ahronoth informó que el gabinete de seguridad se reuniría el jueves para aprobar la ocupación planificada de la ciudad de Gaza.

«Mientras tanto, la conversación detrás de escena continúa con respecto al acuerdo de rehenes. Netanyahu está menos interesado en el acuerdo parcial que Hamas ha aprobado, pero no ha cerrado completamente la puerta», según el informe diario de Israel.

Se dijo, para Netanyahu, la ocupación de la ciudad de Gaza podría usarse para «suprimir a Hamas para aprobar acuerdos integrales de acuerdo con las condiciones israelíes: lanzamiento de armas de Hamas, exilio de sus líderes, así como la exclusión del grupo del futuro gobierno».

Según el informe de Channel 14, el ejército israelí ha estado operando en los suburbios de Gaza, incluso en el área de asentamiento de Zeitoun.

Desde el martes por la noche, también han estado operando en Jabalia, North Gaza, en preparación antes de un ataque masivo.

La estación de televisión israelí agregó que la 98 División se desplegará en la Franja de Gaza, de modo que un total de cinco divisiones participarán en la operación de Chariots 2 de Gideon.

También se mencionó que la reunión del gabinete de seguridad el jueves decidiría si continuar las negociaciones o lanzar una operación militar completa para ocupar la ciudad de Gaza.

La declaración de Netanyahu y el plan de operaciones militares surgieron cuando la legislatura de Egipto, Qatar y los Estados Unidos continuaron entrevistando al alto el fuego y el intercambio de prisioneros después de que Israel recibió una nueva propuesta aprobada por Hamas el lunes.

La propuesta, a la que no ha sido respondida por Israel durante más de 48 horas, incluye el proceso de llegar a un acuerdo integral para poner fin a la guerra.

El proceso comenzó con un alto el fuego de 60 días, el intercambio de varios prisioneros, rehacer las fuerzas israelíes en la franja de Gaza y el aumento de la asistencia humanitaria.

Sin embargo, Netanyahu confirmó el martes que «la política de Israel no ha cambiado; Israel exigió el lanzamiento de los 50 rehenes».

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 62,100 palestinos en la Franja de Gaza. La agresión militar destruyó el área del bolsillo que ahora es golpeada por un desastre hambriento.

En noviembre pasado, el Tribunal Penal Internacional (ICC) emitió una orden de arresto contra Netanyahu y el ex Ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también enfrentó una demanda de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para la guerra que se lanzó en el territorio palestino. (Hormiga)