Netanyahu sugiere que las conversaciones de Gaza Cesefire ahora se centran en el lanzamiento de todos los rehenes







Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu El martes, insinuó que los esfuerzos de alto el fuego en Gaza ahora se centran en un acuerdo integral que liberaría a los rehenes restantes a la vez, en lugar de en fases. Funcionarios árabes le dijeron a The Associated Press la semana pasada que los mediadores Egipto y Qatar estaban preparando un nuevo marco para un acuerdo que incluiría el lanzamiento de todos los rehenes restantes de una vez a cambio de un alto el fuego duradero y la retirada de las fuerzas israelíes.

Las largas conversaciones indirectas parecían romperse el mes pasado. Pero una delegación de Hamas llegó a El Cairo para las conversaciones de alto el fuego el martes, informó el canal de noticias Qahera de Egipto, una señal de que los esfuerzos no han sido abandonados después de 22 meses de guerra. Israel ha amenazado con ampliar su ofensiva militar contra Hamas a las áreas de Gaza que aún no controla, y donde la mayoría de los 2 millones de residentes del territorio han buscado refugio.

Esos planes han provocado condena internacional y las críticas dentro de Israel, y podría tener la intención de aumentar la presión sobre Hamas para alcanzar un alto el fuego. Los militantes aún tienen 50 rehenes tomados en el ataque del 7 de octubre de 2023 que provocó la guerra. Israel cree que alrededor de 20 de ellos están vivos.

Los quiero a todos

En una entrevista con la transmisión de la red de noticias I24 de Israel el martes, se le preguntó a Netanyahu si la ventana había cerrado en un acuerdo parcial de alto el fuego. El Ministerio de Relaciones Exteriores egipcios, Badr Abdelatty, dijo a los periodistas que El Cairo todavía está tratando de avanzar en una propuesta anterior para un alto el fuego inicial de 60 días, la liberación de algunos rehenes y una afluencia de ayuda humanitaria antes de más conversaciones sobre una tregua duradera.

«Creo que está detrás de nosotros», respondió Netanyahu. «Lo intentamos, hicimos todo tipo de intentos, pasamos por mucho, pero resultó que nos estaban engañando». «Los quiero a todos», dijo sobre los rehenes. «El lanzamiento de todos los rehenes, tanto vivos como muertos, ese es el escenario en el que estábamos. Hamas se ha rendido. Él ha dicho que incluso entonces, Israel mantendrá el control de seguridad abierto sobre el territorio.

Hamas ha solicitado durante mucho tiempo un acuerdo integral, pero dice que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de la liberación de palestinos encarcelados por Israel, un alto el fuego duradero y una retirada israelí de Gaza. El grupo militante se ha negado a dejar sus brazos, como lo exigió Israel.

ONU advierte sobre el hambre, la desnutrición

Las Naciones Unidas advirtieron el martes que el hambre y la desnutrición en Gaza están en los niveles más altos desde que comenzó la guerra. El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, informó la advertencia del Programa Mundial de Alimentos y dijo que el Ministerio de Salud de Gaza dijo al personal de la ONU en Gaza Que cinco personas murieron en las últimas 24 horas desde la desnutrición y el hambre.

El ministerio dice que 121 adultos y 101 niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición durante la guerra. «En este contexto, los suministros humanitarios que ingresan a Gaza permanecen muy por debajo del mínimo requerido para satisfacer las inmensas necesidades de las personas», dijo Dujarric. La ONU y sus socios humanitarios están haciendo todo lo posible para brindar ayuda a Gaza, dijo, pero aún enfrentan demoras e impedimentos significativos de las autoridades israelíes que evitan la entrega de alimentos y otros elementos esenciales a la escala necesaria.

Liderado por Hamas militantes secuestrado 251 personas y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, en ese ataque de 2023. La mayoría de los rehenes han sido liberados en cese de fuego u otros acuerdos. La ofensiva aérea y terrestre de Israel ha desplazado desde entonces la mayor parte de la población de Gaza, destruido vastas áreas y empujó el territorio hacia la hambruna. Ha matado a más de 61,400 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos fueron combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad eran mujeres y niños.

El ministerio dice que 121 adultos y 101 niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición durante la guerra. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamas y está atendido por profesionales médicos. La ONU y los expertos independientes lo consideran la fuente más confiable de las bajas de guerra. Israel disputa sus cifras pero no ha proporcionado las suyas.

Israel dice que golpeó a los militantes disfrazados de trabajadores humanitarios

En un desarrollo separado, el ejército israelí dijo que recientemente golpeó a un grupo de militantes en Gaza que estaban disfrazados de trabajadores humanitarios y utilizando un automóvil con el logotipo de la caridad internacional Cocina central mundial. El ejército dijo que llevó a cabo un ataque aéreo en los hombres después de confirmar con la organización benéfica que no estaban afiliados y que el automóvil no le pertenecía.

World Central Kitchen confirmó que los hombres y el vehículo no estaban afiliados a él. «Condenamos firmemente a cualquier persona que se haga pasar por la cocina central mundial u otros humanitarios, ya que esto pone en peligro a los civiles y trabajadores humanitarios», dijo en un comunicado. Los militares compartieron imágenes de video que muestran a varios hombres en chalecos amarillos de pie alrededor de un vehículo con el logotipo de la organización benéfica en su techo. El ejército dijo que cinco de los hombres estaban armados.

La organización benéfica, fundada en 2010, envía equipos que pueden proporcionar rápidamente comidas a escala masiva en zonas de conflicto y después de desastres naturales. En abril, un Huelga israelí Mató a siete trabajadores de la cocina central mundial en Gaza. Israel rápidamente admitió que había matado por error a los trabajadores humanitarios y ha lanzado una investigación.

La organización benéfica, fundada en 2010, envía equipos que pueden proporcionar rápidamente comidas a escala masiva en zonas de conflicto y después de desastres naturales. En abril, un Huelga israelí Mató a siete trabajadores de la cocina central mundial en Gaza. Israel rápidamente admitió que había matado por error a los trabajadores humanitarios y ha lanzado una investigación.





