Netanyahu se reúne con Trump en la Knesset y acepta la invitación de Egipto para la Cumbre de Paz de Gaza







El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en la Cámara de la Knesset el lunes y habló con el presidente egipcio Al Sisi mientras aceptaba la invitación para unirse a la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm el Sheikh, informaron los medios israelíes citando noticias del Canal 12.

Mientras estaba en la Knesset, Trump firmó el libro de visitas y escribió: «Este es mi gran honor: un gran y hermoso día. Un nuevo comienzo».

Mientras tanto, el Times of Israel informó que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu habló por teléfono con el Presidente egipcio Abdel Fatah Al-Sissi, mientras el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escuchaba, informó el Canal 12 de noticias.

Times of Israel agregó que en la llamada, aparentemente mediada por Trump en la Knesset, Netanyahu aceptó una invitación del líder egipcio para unirse a la cumbre internacional sobre el plan de paz de Trump en Gaza hoy en Sharm El-Sheikh, según el informe.

El presidente estadounidense Donald Trump llegó a Israel el lunes mientras continúa el intercambio de rehenes. Fue recibido por los altos mandos de Israel y, al ingresar al espacio aéreo israelí, el Control Aéreo agradeció a Trump, diciendo que su visita tiene un profundo significado para el pueblo.

El Israel Las Fuerzas de Defensa (FDI) confirmaron que otros 13 rehenes liberados por Hamas están en camino de regreso a Israel después de haber sido entregados a la Cruz Roja en Khan Younis, en el sur de Gaza.

Según las FDI, los rehenes están acompañados por personal de las FDI y de la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) en su camino a Israel para una evaluación médica inicial.

«Los comandantes y soldados de las FDI saludan y abrazan a los rehenes que regresan mientras regresan a casa en el Estado de Israel», dijeron las FDI en un comunicado, dando la bienvenida al grupo después de dos años en cautiverio.

La Cruz Roja informó anteriormente a las autoridades israelíes que los 13 rehenes habían sido retirados de la custodia de Hamás en el sur de Gaza y se dirigían a territorio israelí.

Multitudes se reunieron en todo Israel el lunes por la mañana mientras Hamás preparado para liberar a un grupo de 20 rehenes vivos después de dos años en cautiverio, informó el Times of Israel.

Familiares, amigos y simpatizantes se alinearon en calles, plazas públicas y bases militares, esperando el emotivo regreso a casa de sus seres queridos.

