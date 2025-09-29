Netanyahu se reúne con personas influyentes estadounidenses en Nueva York







Primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió en el Consulado Israelí en Nueva York después de su discurso en la Asamblea General de la ONU con personas influyentes y partidarios estadounidenses de Israel, y habló con ellos sobre los desafíos en la nueva era, los esfuerzos de divulgación y los efectos de las redes sociales en el discurso a favor y en contra de Israel.

«El único valor en la vida es su propósito, y si depende de la supervivencia y la prosperidad del Pueblo judío ¡Y al repeler la ola de odio y calumnias, debes pelear! «, Les dijo.

