Netanyahu se reúne con personas influyentes estadounidenses en Nueva York



Netanyahu se reúne con personas influyentes estadounidenses en Nueva York

Primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió en el Consulado Israelí en Nueva York después de su discurso en la Asamblea General de la ONU con personas influyentes y partidarios estadounidenses de Israel, y habló con ellos sobre los desafíos en la nueva era, los esfuerzos de divulgación y los efectos de las redes sociales en el discurso a favor y en contra de Israel.

«El único valor en la vida es su propósito, y si depende de la supervivencia y la prosperidad del Pueblo judío ¡Y al repeler la ola de odio y calumnias, debes pelear! «, Les dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí