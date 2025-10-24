Netanyahu se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, en Jerusalén en medio del alto el fuego en Gaza







Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu El jueves se reunió con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Jerusalén.

En una publicación en X, la Oficina del Primer Ministro israelí dijo: «El Primer Ministro Benjamín Netanyahu se está reuniendo ahora con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en su oficina en Jerusalén».

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu se reúne ahora con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. @SecRubioen su oficina en Jerusalén. pic.twitter.com/LWHiqWDzbq — Primer Ministro de Israel (@IsraeliPM) 23 de octubre de 2025

Más temprano ese mismo día, Rubio dijo en una publicación en X: «Llegué a Israel para reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel y colaborar con socios para implementar el histórico plan de paz del presidente Trump y aprovechar el impulso hacia una paz e integración duraderas en el Medio Oriente».

Mientras tanto, según The Times of Israel, un funcionario estadounidense dijo que el presidente estadounidense Donald Trump «joderá» al primer ministro Benjamín Netanyahu si el líder israelí pone en peligro el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Llegó a Israel para reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel y colaborar con socios para implementar el histórico plan de paz del presidente Trump y aprovechar el impulso hacia una paz e integración duraderas en Medio Oriente. pic.twitter.com/kwspzUCaFP — Secretario Marco Rubio (@SecRubio) 23 de octubre de 2025

Un funcionario estadounidense dijo a The Times of Israel: «Netanyahu camina en una delgada línea con el presidente Trump. Si continúa, arruinará la situación». Gaza trato. Y si arruina el trato, Donald Trump lo arruinará a él».

El comentario refleja la creciente frustración en Washington con las recientes medidas políticas en Israel, en particular la votación de ayer del Knesset para promover dos proyectos de ley para anexar partes de Cisjordania, lo que supuestamente sorprendió a los funcionarios estadounidenses.

La fuente le dijo a Ravid que el vicepresidente de EE.UU. JD Vanceque estaba de visita en Israel en ese momento, quedó impactado por la decisión y cree que Israel está actuando de manera «sin supervisión». Netanyahu actualizó a Vance sobre la votación de la Knesset durante la visita del vicepresidente, asegurándole que era simplemente una «votación preliminar» y que «no llevaría a ninguna parte», informó la emisora ​​pública Kan.

Vance respondió: «Esto no puede suceder mientras estoy de visita aquí».

Funcionarios estadounidenses habían advertido a Netanyahu que la votación podría provocar una reacción violenta y desestabilizar las negociaciones en curso sobre el alto el fuego.

Mientras tanto, los terroristas de Hamás responsables del secuestro de los ex rehenes Noa Argamani, Avinatan Or y Eitan Mor del festival de música Nova, y otros que participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023, murieron en ataques recientes en la Franja de Gaza, anuncian las FDI y el Shin Bet, según The Times of Israel.

