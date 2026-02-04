Netanyahu se queja de Estados Unidos antes de las negociaciones: no se puede confiar en Irán

VIVA – Primer ministro Israel Benjamín Netanyahu también ‘impulsó’ el plan consulta nuclear entre Estados Unidos de América Y Irántras el aumento de las tensiones militares en aguas de Oriente Medio, tras el derribo de un dron iraní por un avión de combate estadounidense el martes 3 de febrero de 2026.

Lea también: ¡Se está calentando! Un avión de combate F-35 derriba un dron iraní que espiaba un portaaviones estadounidense



Antes de la esperada reunión con funcionarios iraníes celebrada el viernes de este fin de semana, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con Netanyahu el martes 3 de febrero de 2026 y respondió a las tensiones en el Mar Arábigo.

La Oficina del Primer Ministro israelí destacó al enviado especial Triunfo que «Irán ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en que cumpla sus promesas»,

Lea también: Estados Unidos derriba un dron iraní que se acerca a su portaaviones en el Mar Arábigo



Durante la reunión, Netanyahu estuvo acompañado por los jefes de los servicios de seguridad de Israel, informó la Oficina del Primer Ministro. Los tiempos de Israel. Dos funcionarios israelíes confirmaron que a la reunión asistieron el jefe de inteligencia israelí, David Barnea, el ministro de Defensa, Israel Katz, y el comandante de las FDI, Eyal Zamir.

Los planes de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán vuelven a estar en el punto de mira tras el aumento de las tensiones militares en aguas de Oriente Medio, tras el derribo de un dron iraní por un avión de combate estadounidense el martes.

Lea también: Irán está dispuesto a reducir los niveles de enriquecimiento de uranio en un 20 por ciento, pero existen condiciones



Aunque el incidente ocurrió en alta mar, Washington enfatizó que la agenda de negociaciones aún estaba en curso. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo noticias del zorro que aún se esperaba que el enviado estadounidense Steve Witkoff «mantuviera conversaciones con Irán a finales de esta semana», lo que indica que los canales diplomáticos no estaban completamente cerrados.

Las tensiones aumentaron cuando un avión de combate F-35C del portaaviones Abraham Lincoln derribó un dron iraní que se acercaba. «Un avión de combate F-35C del portaaviones Abraham Lincoln derribó el dron iraní en un acto de autodefensa», dijo el portavoz del Comando Central, el capitán Tim Hawkins, en un comunicado.

El incidente fue el segundo enfrentamiento en un día, después de que, según informes, las fuerzas iraníes intentaran detener un petrolero con bandera estadounidense en el Estrecho de Ormuz. Esta situación genera preocupación de que una escalada militar pueda perturbar las negociaciones previstas para el viernes.

Anteriormente, Washington y Teherán acordaron reabrir el diálogo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara repetidamente con acciones militares contra Irán. Por otro lado, Teherán advirtió que tomaría represalias si la amenaza se hacía realidad, incluso atacando barcos y bases estadounidenses en la región.