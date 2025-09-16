Netanyahu se escapó cuando su casa estaba rodeada de manifestantes: ¡cobarde!

Tel Aviv, Viva – un número manifestantes Del foro familiar Rehén Y la persona desaparecida, ocupa la residencia del primer ministro Israel Benjamín Netanyahu en la carretera GazaJerusalén, lunes 15 de septiembre de 2025.

Los manifestantes establecieron una tienda fuera de la residencia de Netanyahu en Jerusalén para oponerse a los ataques militares israelíes en la ciudad de Gaza, según lo informado por el portal de noticias Ynet, Martes.

La policía bloquea la residencia de Jalan Gaza – Netanyahu, y cerró el área con un radio de 300 metros de la casa del líder israelí.



La política israelí está despierta en la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu

El Foro de la Familia de Hosagos y la persona desaparecida dijeron que llegaron a Jerusalén y llegaron a la residencia de Netanyahu después de que surgió un informe sobre el ataque terrestre del ejército israelí contra la Franja de Gaza.

Ellos, que pasan la noche alrededor de la residencia de Netanyahu, afirmaron preocuparse por sus seres queridos, que fueron capturados por el grupo de resistencia palestina, Hamas, en Gaza, podría ser asesinado en el ataque israelí.

«Este camino está cerrado. Será boicotado por una familia de rehenes. Traeremos una tienda de campaña aquí. Si Matan no se va a casa, no perderé nada». dijo Einav Zangauker, la madre de Hare Matan, un ciudadano israelí que fue retenido como rehén por Hamas.

Zangauker dijo que Netanyahu había dejado su residencia solo unos minutos después de que los medios informaron que las familias de los rehenes planeaban celebrar una protesta en su casa.

Sin embargo, la esposa de Netanyahu, Sara, supuestamente dentro de la casa y la instó a salir de la casa, conocer a los manifestantes.



Demo Familia de rehenes frente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

«Sara, sal y diga lo que me prometiste. Hay otros padres y madres aquí: sal y dándote cómo te acuestas frente a mí y dices que llegarás a un acuerdo y repatriarás a todos. Salga y te diga cómo mientas. Sabes cómo conocer a las familias en privado sin los medios de comunicación y venderte sin sentido. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

«Mi objetivo es solo uno, para que este país sea consciente y traiga a mi hijo a casa con otros 47 rehenes, vive o muera, y que nuestros soldados regresen a casa», dijo Einav Zangauker S

«Él (Netanyahu) no quería escucharnos, así que se escapó como un cobarde. Lo seguiremos en cualquier lugar, día y noche. Esto es suficiente», dijo Zangauker.

Los manifestantes creen que sus familiares están detenidos en áreas que son el objetivo del bombardeo israelí y dicen que las operaciones militares en la ciudad de Gaza en realidad ponen en peligro la vida de los rehenes.

Anteriormente, el portal de noticias de Axios informó que el ejército israelí había comenzado los ataques en la ciudad de Gaza con el objetivo de ocuparlo.