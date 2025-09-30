Netanyahu se disculpó con Qatar por el ataque en Doha, promete no repetir

Washington, Viva – Primer ministro Israel Benjamín Netanyahu disculparse con su pareja de KatarMohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, superior Ataque de Israel En Qatar el 9 de septiembre, que se dirige a la reunión de los líderes políticos del Grupo Terror de Hamas.

Leer también: Trump-Netanyahu acordó 20 puntos de plan de paz para poner fin a la guerra de Gaza, este es su contenido



Aunque el ataque no pudo matar a los líderes clave de Hamas que fueron atacados, pero al menos cinco miembros de Hamas fueron bajos y un funcionario de seguridad de Qatar fue asesinado en el ataque el 9 de septiembre.

En las llamadas telefónicas conjuntas facilitadas Triunfo En la sala ovalada, la Casa Blanca, lunes 29 de septiembre de 2025, Netanyahu transmitió una disculpa y en profundidad arrepentimiento del primer ministro de Qatar por el ataque israelí en Doha.

Leer también: Las vallas publicitarias virales Prabowo Mejeng en Tel Aviv, Ministerio de Asuntos Exteriores: RI no admitirá a Israel antes del reconocimiento de la frecuencia palestina frecuente



En la llamada telefónica, Netanyahu «declaró su profundo arrepentimiento de que el ataque de misiles israelí contra el objetivo de Hamas en Qatar matara accidentalmente a un soldado de Qatar», la Casa Blanca oficial informó la declaración de Netanyahui.

«Netanyahu expresó su pesar por que, al atacar el liderazgo de Hamas durante las negociaciones de rehenes, Israel había violado la soberanía de Qatar y enfatizó que Israel no llevaría a cabo tales ataques nuevamente en el futuro», continuó.

Leer también: La economía de los Estados Unidos está amenazada con el colapso, se dice que el «cierre del gobierno» es un desencadenante de crisis



El primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, en la llamada telefónica, «dio la bienvenida a esta garantía, enfatizando la preparación de Qatar para continuar contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regional», dijo la declaración de los Estados Unidos, que señaló que Netanyahu «indicó su compromiso con lo mismo».

La declaración de Qatar, que se emitió poco después, confirmó la llamada y declaró que Al Thani declaró el rechazo de Qatar a tolerar las violaciones de su soberanía, así como transmitir la preparación de Doha para continuar su participación en un esfuerzo por poner fin a la guerra en la Franja de Gaza bajo el marco de la iniciativa del Presidente de los Estados Unidos.

La información emitida por la oficina de Netanyahu declaró que le dijo a Al Thani que «Israel no tiene planes de violar su soberanía en el futuro, y he hecho ese compromiso con el presidente».

«Quiero convencerte de que Israel se dirige a Hamas, no a Qatar», la declaración citó la declaración de Netanyahu.

Netanyahu le dijo a Al Thani que sabía que «sus líderes tienen quejas sobre Israel y que Israel tiene quejas de Qatar, que van desde el apoyo a la Hermandad Musulmana hasta cómo se describe a Israel en Al Jazera para apoyar a los sentimientos antiisraelíes en los campus. «

Agregó que dio la bienvenida a la iniciativa de Trump de formar un foro trilateral para superar las «quejas no resueltas», dijo el comunicado israelí.

La disculpa de Netanyahu marcó un cambio en la dirección de la declaración repetida del primer ministro de que Jerusalén tiene el derecho de atacar a los líderes de Hamas, incluso en la capital de Qatar.

Anteriormente, cinco miembros de Hamas eran bajos y un funcionario de seguridad de Qatar fue asesinado en el ataque el 9 de septiembre.

Israel se dirige a los líderes principales de Hamas que están involucrados en negociaciones con respecto a la propuesta de armas de EE. UU. Apoyada por los Estados Unidos. El principal líder de Hamas sobrevivió al esfuerzo de asesinato.