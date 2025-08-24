Netanyahu quiere que la guerra israelí en Gaza dure décadas

Washington, Viva – Ex portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores Estados Unidos de América (Nosotros), dijo Matthew Miller Israel Planeando luchar contra Palestina durante «décadas», aunque oficialmente involucrado en negociaciones armisticio en la pista Gaza.

Miller dijo que el ex ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Antony Blinken, había advertido al gabinete guerra Israel Netanyahu al comienzo del conflicto, que Israel corre el riesgo de enfrentar una rebelión interminable sin un plan claro sobre el futuro de Gaza.

«Tienes razón. Nosotros (Israel) continuaremos luchando en las próximas décadas. De hecho, es así, y seguiremos así», Miller citó la declaración de la autoridad de Israel, Benjamin Netanyahu respondió a la declaración de Blinken, como se informó. Canal13Domingo 24 de agosto de 2025.

Viva militar: Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) en la Franja de Gaza, Palestina

Canal 13 También informó que Netanyahu, junto con el jefe de seguridad nacional, Ben Gvir y el jefe de Finance Bezalel Smotrich, habían evitado el acuerdo de los prisioneros con Hamas al menos cinco veces.

Miller confirmó el informe y dijo que Washington se dio cuenta de que Israel debilitó el esfuerzo de alto el fuego, pero eligió el silencio.

«No tenemos un mandato amplio. A veces no hay ningún mandato», dijo Miller. Señaló que la situación a menudo cambió repentinamente, incluso cuando los enviados de EE. UU. Se preparaban para viajar en el avión.

Cuando Estados Unidos presionó al Grupo de Resistencia Palestina para que apruebe el alto el fuego seis semanas para evitar la invasión de Rafah por parte de Israel en abril de 2024, Netanyahu expresó abiertamente que prometió continuar atacando a Rafah, con o sin alto el fuego.

Además, Miller reveló que Israel había introducido demandas adicionales relacionadas con el corredor de Filadelfos en julio de 2024

Los funcionarios estadounidenses llaman a esto el punto de inflexión más perjudicial, porque frustra el impulso del acuerdo. «Esto es consistente con el patrón que hemos visto durante meses. Israel siempre está buscando formas de agregar condiciones o complicar las condiciones existentes», dijo Miller.

«Podría ser el más frustrado, porque en ese momento estábamos muy cerca del acuerdo que podría haber enviado a los rehenes y podría terminar la guerra para siempre», continuó

Canal 13 Al informar que a fines de 2024, Netanyahu dejó de lado una propuesta innovadora de la agencia de seguridad israelí Shin Bet, y decidió esperar la posibilidad de que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.