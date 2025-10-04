Netanyahu ordenó al ejército israelí que detuviera el ataque a la tira de Gaza

Tel Aviv, Viva – Oficina del Primer Ministro Israel Bienvenido la respuesta Hamas En una declaración el viernes, respondió a la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de liberar a los rehenes y poner fin a la guerra contra Gaza.

«Israel está listo para llevar a cabo inmediatamente la primera etapa del plan de Trump para liberar de inmediato a todos los rehenes», dijo un comunicado de la oficina Netanyahu Reportado Tiempos de Israel, Sábado 4 de octubre de 2025.

«Continuaremos trabajando completamente con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que está en línea con la visión de Trump de poner fin a la guerra».

Viva militar: Fuerzas de Defensa Israelí (FDI)

En respuesta a la declaración de Hamas, los líderes políticos israelíes han ordenado a los militares que detengan la campaña para la conquista de la ciudad de Gaza, radio del ejército y aniversario público Poder Reportando después del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a Israel que detuviera el ataque en Gaza para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes cautivados por Hamas.

La radio del ejército dijo que la orden requería que la operación se redujera a «mínima», con tropas en el campo solo realizando maniobras de defensa, y emitida después de las conversaciones de anoche entre los funcionarios israelíes y los Estados Unidos.

Mientras tanto, Poder dijo que se espera que las negociaciones sobre el plan de Trump se celebren pronto.

Operación de defensa en la tira de Gaza

Por separado, el jefe de gabinete IDF El teniente general Eyal Zamir ha instruido a las Fuerzas de Defensa Israelíes para que se preparen para «implementar la primera etapa del plan de Trump para liberar a los rehenes», sin especificar el contenido de la orden.

General Eyal Zamir se ha reunido con altos generales para «evaluaciones situacionales especiales dadas los desarrollos existentes».

El comando militar israelí fue desviado a las operaciones de defensa en la Franja de Gaza después de que se informó que un informe de Netanyahu detuvo los ataques en la ciudad de Gaza. Netanyahu dijo que Israel estaba listo para liberar inmediatamente a todos los rehenes «después de la respuesta de Hamas a Trump.

Viva militar: Jefe de Gabinete de la Fuerza de Defensa Israelí, Teniente General Eyal Zamir Foto : Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)

La declaración también confirmó el informe de que los líderes políticos ordenaron a las FDI que detuvieran sus ataques en un esfuerzo por apoderarse de la ciudad de Gaza y, en cambio, se centraron en las operaciones de defensa, enfatizando que «la seguridad de nuestra tropa es la más importante y todas las capacidades de IDF se asignarán al comando sur para defender nuestras tropas».