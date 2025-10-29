¡Netanyahu ordena! Israel vuelve a bombardear Gaza en medio del alto el fuego: nueve muertos

GazaVIVA – Nueve personas murieron y varias más resultaron gravemente heridas. ataque aire Israel en la Franja de Gaza el martes 28 de octubre de 2025 por la noche, lo que marca una nueva violación del acuerdo alto el fuego entre Israel y el grupo Hamás.

El ejército israelí lanzó el martes una andanada de ataques aéreos y de artillería contra la Franja de Gaza después de que el líder israelí Benjamín Netanyahu ordenó un «ataque inmediato y fuerte» contra el enclave, citando violaciones del alto el fuego por parte del grupo Hamás.

Un ataque israelí alcanzó una casa en la zona residencial de Sabra en la ciudad de Gaza, que está dentro de la «línea amarilla» y mató a cuatro personas, mientras que varias más desaparecieron entre los escombros, según fuentes.

La «línea amarilla» se refiere a la zona de la que las fuerzas israelíes se han retirado en virtud del acuerdo de alto el fuego. La línea se extiende desde la gobernación de Gaza del Norte hasta las afueras de Rafah.

Otros cinco palestinos murieron cuando las fuerzas israelíes atacaron un vehículo en Khan Younis, que también se encuentra dentro de la «línea amarilla» en el sur de Gaza.

Según los periodistas anadolu, Los ataques aéreos israelíes alcanzaron el campo de refugiados de Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, mientras que el fuego de artillería apuntó al área al este de Deir al-Balah, en el centro de Gaza. Los misiles también alcanzaron las proximidades del complejo médico Shifa en la ciudad de Gaza.

Desde el 10 de octubre está en vigor en Gaza un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en virtud de un plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

La primera fase del acuerdo incluye un intercambio de rehenes y prisioneros. La siguiente fase es la reconstrucción de Gaza y la formación de un nuevo gobierno sin involucrar a Hamás.

Israel ha matado a más de 68.500 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 170.000 personas más en una ola de ataques mortales contra Gaza desde octubre de 2023. (hormiga)