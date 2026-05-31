Jacarta – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que había ordenado al ejército que ampliara los ataques a la región del sur del Líbano.

Inutilizado buque de carga que intentaba romper el bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz

También ordenó al ejército israelí que reforzara el control sobre las zonas controladas por Hezbollah.

«He ordenado a las FDI (fuerzas de defensa israelíes) que amplíen las operaciones militares en el Líbano. Nuestras tropas cruzaron el río Litani. Controlan áreas estratégicas. Capturaron la zona montañosa de Beaufort. Y ahora, mi orden es fortalecer y expandir nuestro control sobre áreas previamente controladas por Hezbollah», dijo Netanyahu en un comunicado, informado por ANTARA, el domingo 31 de mayo de 2026.

La ONU condena el plan de Israel para ampliar el control del territorio de Gaza en un 70 por ciento

Netanyahu se dijo satisfecho con la conquista del castillo de Beaufort, fortaleza remanente de la época de las Cruzadas, como etapa y cambio dramático en la política que estaba llevando a cabo.

«Estamos tomando la iniciativa, estamos operando en todos los frentes, en Siria, en Gaza, en el Líbano; hemos establecido zonas de seguridad fuera de nuestras fronteras para proteger a nuestras comunidades. Tomará más tiempo, pero restauraremos la seguridad para la población del Norte, tal como lo hicimos para la población del Sur. Tomará tiempo, pero completaremos esta misión», dijo.

Israel enojado después de haber sido incluido en la lista negra de la ONU por presunta violencia sexual en Gaza

Fuente: Sputnik/RIA Novosti