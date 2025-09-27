Netanyahu Kecam Funning fuera de los países occidentales apoya a Palestina, delegación como aplausos

Nueva York, Viva – Primer ministro Israel Benjamín Netanyahu Entregar un discurso desafiante en la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA), viernes 26 de septiembre de 2025, intentó justificar genocidio el país en Gaza Y criticó a los aliados occidentales como la creciente crítica global de la guerra que había durado casi dos años.

Hablando en la Asamblea General PBB En Nueva York, el viernes, el líder israelí cada vez más aislado criticó la «decisión vergonzosa» tomada por varios países occidentales en los últimos días para reconocer al estado palestino.

«Su vergonzosa decisión alentará el terrorismo contra los judíos y contra las personas inocentes en todas partes», dijo Netanyahu. Al JazeraViernes.

Netanyahu, quien enfrentó una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza, pronunció su discurso frente a un pequeño público porque muchos delegados dejaron el salón de la Asamblea General como una forma de protesta cuando subió por el podio.

Leer también: ¡Los ataques israelíes a Gaza están empeorando! En las últimas 24 horas de derrotar a docenas de personas





Docenas de diplomáticos para salir cuando fue el turno de PM de Benjamin Netanyahu de Israel en PB

Leer también: Terminando la gira extranjera, Seskab Teddy dijo que Prabowo trajo una inversión ‘Souvenir’



Mientras tanto, miles de personas salieron a las calles de Nueva York para protestar por la presencia de Netanyahu en la ciudad y condenaron la guerra israelí en la franja de Gaza, donde los ataques de Israel han matado a más de 65,000 personas.

Leer también: Esperando la firmeza de la UEFA y la FIFA congelan al equipo nacional israelí del fútbol internacional, ¡cruce desde la Copa del Mundo!



«No fue aceptado en la ciudad de Nueva York», dijo un representante del movimiento juvenil palestino a Al Jazeera durante la manifestación. «No tiene sentido si los funcionarios fueron elegidos en los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, y lanzaron el mapa rojo para él».

Mensaje para Hamas: rendición o muerte

En su discurso, Netanyahu enfatizó que, independientemente del aumento de la presión internacional y las críticas al genocidio, Israel «tuvo que completar sus deberes» en Gaza después del ataque liderado por Hamas en octubre de 2023, que mató a alrededor de 1.139 personas.

«Los líderes occidentales pueden haberse rendido bajo esta presión», dijo. «Y garantizo una cosa: Israel no se rendirá».

El discurso de Netanyahu también se transmitió a Gaza a través de altavoces, un hecho que admitió en su discurso, transmitió un mensaje directo a los prisioneros israelíes que fueron detenidos en la región.

«No te olvidamos, un segundo», dijo. «La gente de Israel contigo. No fallaremos y no descansaremos hasta que los llevemos a todos a casa».

Netanyahu también afirmó que su discurso fue transmitido por los teléfonos celulares de las personas en Gaza, incluido el líder de Hamas, y emitió un ultimátum para que pusieran armas y liberen a los prisioneros, o morirían.

Los críticos dijeron que la renuencia de Netanyahu a llegar a un acuerdo de alto el fuego en Gaza había impedido la liberación de los prisioneros, con muchos oponentes, incluidos los miembros del parlamento israelí, acusó al primer ministro forjó la guerra con fines políticos.

Negación del genocidio

A lo largo de su discurso, Netanyahu explicó la narrativa obsoleta, referiéndose repetidamente al ataque de 2023 para justificar la continuación de la guerra en Gaza.



Discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la sesión de la Asamblea General de la ONU

También detalló la «Guerra de los Siete Frentes» que había sido lanzada por Israel desde entonces contra sus enemigos en la región. Mientras sostenía un mapa titulado «Curse» como una ayuda visual, mencionó a los enemigos que han sido enfrentados por Israel en todo el área, incluidos Gaza, Yemen, Irán, Siria, Líbano y las milicias iraquíes.

Netanyahu condenó específicamente a los aliados occidentales israelíes, pero no contra Estados Unidos, quien había sido el defensor más persistente de su país en la organización internacional y los principales partidarios militares.

«Sabes mucho en tu corazón que Israel está luchando por tus intereses», dijo a los líderes occidentales. También afirmó, sin evidencia, que detrás de la puerta cerrada, los líderes le han agradecido por los esfuerzos de su país para asegurar el mundo del «terror».

Los miembros de la delegación estadounidense que asistieron fueron aplaudidos durante todo el discurso.

Netanyahu negó que Israel hiciera el genocidio en Gaza, como lo encontró la investigación de la ONU y más y más expertos, dijo que el ejército israelí no les pediría que evacuaran si intentaban hacer genocidio.

También negó que Israel hiciera deliberadamente a los residentes de Gaza de hambre, donde se había declarado la hambruna, y culpó a Hamas por robar ayuda a la región y la vendió para financiar la guerra.

A finales de junio, un informe interno de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, concluyó que no había evidencia de saqueo sistemático de la asistencia proporcionada por los Estados Unidos por Hamas.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, criticó el discurso de Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, llamándolo un discurso que estaba «cansado y quejumbroso» que estaba lleno de «trucos rancios». También destacó cómo Netanyahu no pudo presentar un plan de paz para garantizar la liberación de prisioneros israelíes que fueron detenidos en Gaza.

El gobierno de Gaza también criticó el discurso y dijo el viernes que Netanyahu promovió «ocho grandes mentiras» en la Asamblea General de la ONU en un esfuerzo por justificar los crímenes de guerra y genocidio en Gaza.