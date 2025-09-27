Netanyahu elogia el discurso ‘Fire-Fiap’ de Prabowo en las Naciones Unidas, aludiendo a la solución RI para Israel-Palestina

Nueva York, Viva – Primer ministro Israel Benjamín Netanyahu Elogio el discurso del presidente Prabowo Subianto en la audiencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, que estaba llena de entusiasmo, dijo que reconocería a Israel si lo contrario de Israel también reconociera la independencia del estado Palestina.

«Noto, y estoy seguro de que también notas, las palabras llenas de entusiasmo transmitido por el presidente Indonesia Aquí «, dijo Netanyahu, quien pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU, el viernes 26 de septiembre de 2025.

El líder de la autoridad israelí llamó a la declaración del presidente de Indonesia como el país con la población musulmana más grande del mundo como algo que podría ocurrir en el futuro, refiriéndose a las relaciones israelíes y palestinas.



El presidente Prabowo Subianto pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU, martes (23/09)

«Quiero recordarle al discurso al presidente de Indonesia, el país musulmán más grande del mundo. Creo que esto también es una señal del futuro», dijo.

En esa ocasión, según Netanyahu, los líderes árabes y musulmanes que fueron avanzados sabrían que trabajar con Israel les daría acceso a las últimas tecnologías israelíes, incluso en los campos de la medicina y la ciencia, la agricultura, el agua, la defensa, la inteligencia artificial y muchos otros campos.

«Creo que en los próximos años, el Medio Oriente se verá muy diferente. Muchos de los que hoy están luchando contra Israel, desaparecerán mañana. El desafío de reemplazarlos», dijo.

Anteriormente, el presidente Prabowo subanto en su discurso en la Asamblea General de la ONU, el martes 23 de septiembre de 2025, confirmó que el apoyo de la República de Indonesia para las soluciones de los dos países para superar el conflicto israelal-palestino.

Prabowo enfatizó que la solución de dos países no solo era consistente en la lucha por la independencia palestina, sino también la seguridad israelí reconocida y garantizada.

«Debemos garantizar el estado de los estados palestinos. Sin embargo, Indonesia también está lista para el estado, cuando Israel reconoce la independencia y el estado del estado de Palestino, Indonesia, reconocerá de inmediato a Israel, y apoyaremos todas las garantías para la seguridad de Israel», dijo el presidente Prabowo

«Con eso, solo podemos lograr paz De hecho, la paz real, ya no es una sensación de odio, ya no es una sensación de sospecha. La única solución es la solución de dos países «, agregó

La declaración del presidente Prabowo fue recibida con un aplauso bullicioso desde la dirección de los escaños de la delegación de los estados térmicos de la cumbre.

En la misma ocasión, el presidente Prabowo enfatizó que la Declaración de Nueva York había proporcionado un camino justo hacia la paz entre Israel y Palestina.