Netanyahu elogia a Trump después de la reunión de Mar-a-Lago y lo llama el aliado más cercano de Israel







Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu El lunes (hora local) elogió al presidente estadounidense Donald Trump después de su reunión en Florida y dijo que Israel nunca ha tenido un amigo en la Casa Blanca como el presidente Trump. Los dos líderes discutieron la segunda fase del plan de paz de Gaza y las relaciones bilaterales más amplias durante las conversaciones en Mar-a-Lago.

En una publicación en X después de la reunión, Netanyahu escribió: «Israel nunca ha tenido un amigo en la Casa Blanca como el presidente Trump. Su liderazgo, claridad y apoyo inquebrantable a Israel son excepcionales». Añadió: «La verdadera amistad se demuestra en momentos de desafío, y el presidente Trump ha apoyado a Israel en cada paso del camino».

Netanyahu también elogió a Trump antes cuando entró en Mar-a-Lago para la reunión, diciendo: «Creo que Israel es muy bendecido de tener al presidente Trump liderando a Estados Unidos, y diré liderando el mundo libre en este momento». Y añadió: «Creo que no es sólo la gran fortuna de Israel. Creo que es la gran fortuna del mundo».

Esta fue la primera reunión entre Trump y Netanyahu en casi dos meses. Trump había visitado anteriormente Israel en octubre, durante el período en el que se anunció un alto el fuego entre Israel y Hamás junto con la liberación de rehenes.

Israel nunca ha tenido un amigo en la Casa Blanca como el presidente Trump. Su liderazgo, claridad y apoyo inquebrantable a Israel son excepcionales. La verdadera amistad se demuestra en momentos de desafío, y el presidente Trump ha apoyado a Israel en cada paso del camino. 🇺🇸🇮🇱… pic.twitter.com/KwLGtatNsC – Benjamín Netanyahu (@netanyahu) 29 de diciembre de 2025

Durante la reunión, Trump destacó sus estrechos vínculos con Netanyahu y calificó su relación de excelente. Dijo que el primer ministro israelí es un «hombre fuerte» que ha hecho a Israel «más fuerte que nunca», al tiempo que destacó que Netanyahu «puede ser muy difícil en ocasiones».

Trump también reiteró su apoyo a la solicitud de indulto de Netanyahu en un caso de corrupción en curso. «¿Cómo no conceder el perdón? Es un primer ministro en tiempos de guerra y un héroe», dijo Trump en Mar-a-Lago. «Hablé con el presidente Isaac Herzog. Me dice que está en camino».

Sin embargo, la oficina del presidente Isaac Herzog contradijo más tarde la afirmación de Trump, afirmando: «No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Triunfo desde que se presentó la solicitud de indulto». El comunicado decía que Herzog había hablado anteriormente con un representante de Trump quien fue informado sobre el proceso legal y que cualquier decisión seguiría los procedimientos estándar, informó CNN.

Trump había respaldado públicamente por primera vez el indulto de Netanyahu durante un discurso ante la Knesset de Israel en octubre, donde desestimó las acusaciones de corrupción como cuestiones menores que involucraban «cigarros y champán».

Después de la reunión, Netanyahu describió las conversaciones como exitosas y dijo que tuvo «una reunión muy, muy productiva». Y añadió: «Hablamos de nuestras ideas. A veces tenemos ideas diferentes, pero las trabajamos y la mayoría de las veces estamos de acuerdo».

Trump también dijo a los periodistas que estaba satisfecho con el papel de Israel en la Plan de paz para Gaza. «No me preocupa nada de lo que esté haciendo Israel», dijo. «Han estado a la altura del plan. Son fuertes». Y añadió: «Israel ha cumplido el plan, al 100 por ciento».

Si bien calificó la reunión de productiva, Trump reconoció que había algunas diferencias entre los dos líderes, incluso sobre cómo abordar la violencia de los colonos en la Cisjordania ocupada.

